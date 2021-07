León, Guanajuato-. Que se tomen acciones contundentes y cero tolerancias hacia la violencia contra las mujeres, pide la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo León (AMEXME), tras el despido de un funcionario municipal por denuncias de acoso sexual y laboral.

"Me da mucho gusto que se tomaran acciones y me dio gusto escuchar al Alcalde (Héctor López Santillana) en su opinión sobre esto, es muy importante que se tomen acciones, cuántas veces hemos escuchado este tipo de violencia que se da contra las mujeres y lamentablemente no pasa nada.

Invito y es fundamental que todas las mujeres cuando pasen por estas circunstancias vayan y lo digan a que no se queden calladas para que se tomen acciones, lamentablemente a veces se da cuando la persona ya es violentada", señaló Leticia Venegas Ramírez, presidenta de AMEXME, Capítulo León.

Asimismo, la empresaria pidió cero tolerancias hacia la violencia de género y llamó a las mujeres a denunciar cualquier acto de violencia sexual o laboral, pues consideró que la denuncia es la principal arma que tienen en contra de estas violencias.

También demandó a las autoridades que se investigue el caso para que se esclarezca y se castigue o aplique la sanción correspondiente.

"Hay que hacer la denuncia, es muy importante para que se tomen acciones contundentes, que se siga adelante y se dé toda la información y se llegue a la última consecuencia para que se esclarezcan este tipo de situaciones y haya la sanción correspondiente.

La violencia de género va en aumento y es importante que nosotras las mujeres entendamos que debemos de perder ese miedo y que se castigue, no estoy hablando de que se castigue sin investigar, se tienen que investigar los hechos, pero la denuncia es lo más importante y valioso que tenemos, es la principal arma que tenemos en contra de estas violencias que recibimos", apuntó.

Este jueves, AM publicó que, por denuncias de acoso laboral y sexual fue despedido el director general de Desarrollo Institucional del Municipio de León, José Alberto Martínez Aguayo.