León, Guanajuato.- Familias completas aprovechan el fin de semana largo y que el semáforo ya está en amarillo para ir de compras a plazas comerciales y outlets de calzado.

La familia Rosales Cavazos vino de Monterrey a visitar Guanajuato capital y de paso aprovechar las ofertas que hay en tiendas de calzado de hasta de un 80%.

"Hay buenas ofertas pero hay poco dinero. Esta crisis nos ha pegado con todo, pero bueno, hay que aprovechar los descuentos y pagar con la tarjeta de crédito", dice Evaristo Guadiana Cavazos.

Hay esperanza entre los comerciantes en la reactivación de la economía, pues la pandemia obligó a muchos a cerrar locales a pesar de que también les rebajaron las rentas.

Ya se puede observar mayor movilidad en las plazas comerciales como Plaza Mayor, Altacia, así como en la zona de los Outlets, pero no es una exageración, hay mayor movimiento que otros fines de semana, pero debemos conservar los protocolos de salud", dice Julieta García Nava, vicepresidenta de Canaco en centros comerciales.

Manifestó que el 2020 fue un año muy difícil, y este año electoral, las cosas no parecen pintar bien.

Destacó que en centros comerciales ya hay muchos locales vacíos y sin posibilidad de ocuparlos pese a rentas bajas.

Hay locales que cobraban 25 mil pesos de renta, ahorita los hay hasta de 5 mil pero no hay inversionistas, cosa que no se había visto antes; hay una fuerte crisis económica familiar y la situación se ve complicada, porque la gente no trae dinero en los bolsillos".