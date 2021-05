León, Guanajuato.- Una presunta banda de delincuentes a bordo de taxis verdes opera en la zona de la Madero de León en busca de jóvenes para drogarlos y asaltarlos, denunciaron algunas víctimas.

Jóvenes víctimas contaron su experiencia tras perder el conocimiento después de aceptar una bebida del conductor.

El caso de Brandon

La semana pasada, un primer caso alertó a los ciudadanos cuando se reportó la desaparición de Brandon Velázquez, a quien familiares y amigos reportaban que la última vez que lo vieron con vida fue al salir de un bar de la calle Madero y abordar un taxi verde.

Tras horas de búsqueda, su familia lo encontró sin vida, había fallecido atropellado en bulevar Aeropuerto, sin que se conozca cómo fue que llegó hasta ese sitio.

Después de darse a conocer el trágico caso de Brandon Velazquez, jóvenes leoneses han declarado que también tomaron un taxi verde y terminaron perdiendo el conocimiento, asaltados y tirados en algún punto de la ciudad.

Víctimas narran modus operandi

Son al menos 4 jóvenes los que explicaron que al salir de la fiesta optaron por tomar un taxi tradicional.

Salí del bar 518 como 1:40 de la mañana, fue el segundo domingo de abril, como no tenía la aplicación de Uber y el taxi verde estaba fuera del bar, se me hizo fácil", comentó uno de los jóvenes que optó por el anonimato.

Contó que al subir a la unidad, el conductor le dijo que se fuera en la parte de adelante.

'Me invitó una Caribe'

"Me dijo que era su cumpleaños y que estaba tomándose unas cervezas, de hecho me invitó una Caribe, me supo normal, pero la tapa ya estaba violada", agregó.

Explicó que el conductor le pidió el pago anticipado para cargar gasolina.

Se me hizo raro porque llegamos a una gasolinera fuera del rumbo al que íbamos, después de la gas fuimos al hotel Álamo a comprar cervezas y ya no recuerdo más".

El joven dijo que el efecto le duró cerca de 5 horas, ya que a las 7 de la mañana despertó arriba de una unidad de Policía que lo auxilió, sin embargo, su cuerpo dejó de tener debilidad dos días después.

"Traía sangre en mi camisa, pero como que era de alguien más porque yo solo contaba con raspones leves, creo que intenté defenderme. Se llevaron todas mis pertenencias y solo me dejaron mi INE", finalizó.

Otros de los entrevistados coincidieron en el modo de operar de esta supuesta banda de asaltantes.

En redes sociales también denunciaron otros casos en los que después de tomar la bebida que les invitaron los propios taxistas, aseguran ya no recuerdan lo que pasó.

En la madrugada ocurren los asaltos

La mayoría de los casos ocurrió durante la madrugada y los afectados aceptan que fue un error aceptar la bebida.

El caso de Brandon fue similar, pero él, lamentablemente fue encontrado sin vida.

Y autoridades dicen no tener reportes

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dijo que no cuentan con ningún reporte formal de esa supuesta forma de operar de los delincuentes.

Dentro de las facultades de la SSP no está la regulación de los taxis, eso lo hace Movilidad del estado. En el caso de Brandon ya se proporcionó información de esos horarios de las cámaras cercanas a la Fiscalía General del Estado para el desarrollo de la investigación", dijo el área de comunicación.

Se explicó que cuando hay reportes específicos de algún taxi involucrado en algún delito ahí sí se interviene.

"Lo que se pide a la gente es reportar de inmediato cualquier hecho anormal", finalizó la SSP.

