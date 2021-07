León, Guanajuato.- Al menos 200 personas de la tercera edad hicieron fila desde las 8 de la mañana afuera de la oficina del Bienestar en la calle Aquiles Serdán para registrarse en el programa Pensión Universal para Personas Adultas Mayores.

La organización interna, que desplegó cinco mesas para atención, no fue suficiente para atender a los abuelitos, a quienes los servidores de la nación solo respondía “espere su turno. Fórmese y no se baje de la banqueta”.

“Muchos de los que están aquí vinieron ayer, pasaron pero regresaron porque les faltó documento, nosotros vinimos por primera vez a registrarnos porque es un derecho y pues ya sabíamos de la desorganización como la vacuna”, aseguró Amelia Benedicta.

Leticia Cortés no llega a la edad requerida para solicitar la pensión federal, pero se formó casi dos horas acompañando a su amiga Bernarda Soriano.

Amelia Benedicta acudió por primera vez, para registrarse.

Yo solo vine acompañándola, es mi amiga, la quiero mucho y sí la necesita”, aseguró Leticia, quien estuvo con Bernarda durante su operación para detener el cáncer en un ojo, cuyas cicatrices cubre con lentes oscuros.

“Estoy sola, ya tengo muchos años así y como no tengo empleo y no contratan aparte por mi problema, pues es difícil”, aseguró Bernarda.

Espera que los 3 mil 105 pesos que llegarán en este cuarto bimestre del año se puedan cobrar lo antes posible, ya sea en las oficinas donde se formó o en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Desde Duarte a preguntar

Muchos de los adultos mayores llegan directo a preguntar a la puerta de las oficinas, pero se les niega el paso porque adentro está saturado.

Al no resolver sus dudas se forman, solo en algunos momentos trabajadores acuden a la fila solo para avisar que se atenderá lo antes posible, que tengan sus documentos a la mano y que no se bajen de la banqueta.

Bertha Gaytán Valadez esperó resignada para que la atendieran.

“Primero quiero ver que llegue el depósito, ya estaba pero se reactivará, yo vine preparada con mi banquito y a esperar, porque uno ya sabe que es tardado como las vacunas, será un apoyo que me servirá mucho, ojalá me toque”, dijo Bertha Gaytán Valadez

Duarte fue la comunidad más lejana de donde llegaron los adultos mayores, también de Medina y la Latinoamericana, la mayoría no tiene otro ingreso y sortean la vida vendiendo latas o pidiendo a sus hijos.

“Hace 15 días están agarrando papeles y ahorita se activará, traje los míos, imagínese tengo 66 y mis hijos me dan un poco pero si me dan acá servirá mucho porque no tengo otro sustento y es una oportunidad, yo me espero, no hay problema pero quiero tener apoyo”, platicó Ana Bertha Ramos.

Calle peligrosa

Las oficinas están ubicadas en la calle Aquiles Serdán en el Centro de León, su cercanía con el bulevar López Mateos la vuelve peligrosa porque desde temprano hay paso de miles de vehículos.

La fila que se forma para la solicitud de las pensiones apenas cabe en la banqueta, por lo que la saturación es peligrosa para los adultos mayores, pues bajan de la banqueta en busca de información que los servidores de la nación no les dan.

“Deberían de tener las oficinas en otra zona, aquí es muy peligroso, ahorita ya dijeron que por la discapacidad de mi mamá y venir en silla de ruedas me dejarán pasar, pero no todos vienen así y como hay desinformación llegan a la puerta y se hace relajo en la entrada”, explicó Gabriela Rocha.

Una vez aceptado al programa, el cobro se puede realizar en cajeros del Banco del Bienestar.

Así le pueden inscribir

Hay que llamar al 01 800 007 3705 o al 800 639 4264 para solicitar ser integrado a ese programa, se tendrán que proporcionar datos personales como nombre completo, dirección y CURP. Asimismo, se tiene que agendar una cita.

A las oficinas de Bienestar hay que llevar:

Acta de nacimiento

Para las personas adultas mayores indígenas documento que demuestre residencia en alguno de los municipios catalogados como pueblos indígenas.

Documento de identificación vigente que puede ser la credencial para votar.

Clave Única de Registro de Población (CURP)