Llevan a casas hogar y domicilios la vacuna en León

León, Guanajuato-. En cuatro horas y media, la brigada de vacunación que encabezaba Ericka Almaguer aplicó el mismo número de vacunas que un módulo de los Poliforum en 15 minutos, la diferencia es que Ericka y su equipo han llevado las segundas dosis a quienes no pueden ir por ella.

La jornada para la enfermera y sus compañeras inició desde las 7:00 de la mañana que llegaron al punto de vacunación de Poliforum, de ahí salieron a las 9:15 junto con agentes de la Guardia Nacional que las llevaron en su vehículo.

Desde hace tres días han acudido a casas hogar y a domicilios a aplicar dosis para personas que no pueden salir de sus viviendas, han aplicado dosis de refuerzo y también primeras dosis.

Durante los cuatro días aplicaron al menos 150 inyecciones y han recorrido varias colonias de la ciudad, al igual que otros tres equipos repartidos por toda la ciudad y entre todos han aplicaron casi mil dosis, para llevar las vacunas hasta aquellos que no pueden ir por ella.

Como Guadalupe, una de las 30 personas que habitan en la casa hogar Texcatl, que a sus 90 años aún intercambia bromas con sus amigas de la casa hogar que entre risas le preguntaban a un agente de la Guardia nacional cuál era su nombre, mientras el uniformado se sonrojaba.

Momentos como esos han dado energía a las enfermeras y sus acompañantes para seguir con la labor, pues a veces no es sencilla.

La verdad a veces si desanima que no encontramos los domicilios por más que buscamos, o cuando llegamos no están, o que ya vacunaron a la persona, pero aun asi es bonito porque la gente te agradece mucho, y ayudas”, comentó Ericka mientras caminaba buscando una de las casas.

Entre las escarpadas calles de Los Castillos, tocaron una puerta, preguntaron en otra y tocaron otras más para buscar a Bernardina, bajo el sol que se asomaba entre las nubes es duro, pero no se detenían.

Parecía que no la iban a encontrar, no contestaban el teléfono que dieron al registrarla, pero preguntaron en una casa donde ya habían consultado si era la calle correcta. “¿buscan a Bernardina? aquí es, ¿pués porqué no me dijo que era para la vacuna cuando pasó?” le dijo entre risas la habitante a las enfermeras

Bernardina tiene 81 años, que vive en Los Castillos, en las orillas de la mancha urbana de León y que en los últimos cinco años ha sufrido una fractura de cadera y otra de pierna que le han causado temor incluso a salir de su casa.

Ella confesó que no sabe bien para qué es la vacuna, pero ha confiado en su familia que la registró para recibir la dosis en su vivienda.

Al igual que ella decenas más de adultos mayores recibieron sus dosis y finalmente sus familias y acompañantes se sienten más tranquilas de que por fin tienen esta protección.