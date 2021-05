‘Nos vamos a morir’, acusan vecinos de la colonia Medina por falta de agua y drenaje

León, Guanajuato.- Más de 20 años sin agua y drenaje, además de trabas burocráticas para regularizar sus casas, son algunos de los problemas que parecen no tener solución, acusaron habitantes de la colonia Medina.

Abel Gómez, quien vive y trabaja en su taller de herrería por más de 20 años, lamentó que la situación en la colonia es la misma mucho antes de que él llegara a la zona.

“Llevo poco más de dos décadas que compré aquí y aún no nos ponen línea de agua y menos drenaje, las pipas de agua vienen muy poco, les tengo que estar insistiendo mucho, sí se le batalla y más en los meses de calor, pero hay más vecinos que ni siquiera les hacen caso y ni suben para allá”, dijo.

Abel Gómez tiene más de dos décadas viviendo en Medina y desde entonces el Municipio no ha instalado el servicio de agua potable y drenaje en la colonia. Foto: Joel Reyes Laura.

Algunas de las calles donde reportan la falta del servicio son Saucillo de Medina, Reforma Agraria, Mezquite de Medina y Sauz de Medina; existen por lo menos otras cuatro calles con el mismo problema, pero ni siquiera tienen nombre por la irregularidad de los predios.

No llegan las pipas

El acceso al agua en varias secciones de esta colonia es a través de pipas, operaciones que acusan vecinos como una “mafia” para beneficio de unos pocos que son los más “acomodados”, dijeron.

“El agua me la pasa una nieta mía que vive cerca, yo vivo aquí desde hace 19 años y todo está igual desde entonces, el gobierno definitivamente hace lo que ellos quieren; las pipas ya no llegan hasta acá, y eso que sí les pagamos, pero todo está muy controlado”, señaló Isabel Ibarra Méndez.

“Pusieron una banquetita para la escuela y eso está bien para ellos, pero mínimo metanle para una línea de agua para los que estamos más fregados.

Les ponen trabas para escriturar

El señor Isabel Ibarra platicó que lleva seis años tratando de regularizar su casa en diferentes instancias municipales y a la fecha no le dan solución.

“Tengo mi casa y un terrenito aquí atrás y nomás nada, llevo seis años a vuelta y vuelta con papeles en Presidencia y otros lugares que me mendan y nada, por lo mismo no me han querido poner agua y drenaje”.

Isabel Ibarra Méndez vive en Medina desde hace 19 años y asegura que las pipas de Sapal no llegan hasta su colonia. Foto: Joel Reyes Laura.

Otra habitante de nombre Lucía dijo que con 17 años viviendo en la colonia, apenas se cumplieron seis de que les llegó el servicio de luz, sin embargo, refierió tener la misma dificultad que mucho: no le llega el agua de pipa y no tiene drenaje.

“A veces se llenan mucho las fosas y tenemos que andar destapándolas, la gente anda tirando los desperdicios y basura a la calle de lo mismo que se taponea la fosa en sus casas, yo llevo 17 años insistiendo con el drenaje, pero seguimos igual, siento que nos morimos y así seguirá esto”.

Un grupo de 20 vecinos que no desisten año con año en hacer escuchar sus demandas con las autoridades municipales, refieren que solo les ha atendido Sapal con el servicio de pipas, pero que solo les resuelven por algunos meses y de nuevo dejan de pasar.

