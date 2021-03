León, Guanajuato.- En un evento de conmemoración del Día Internacional de la Mujer el alcalde de León, Héctor López Santillana, ofreció disculpas públicas a Evelyn N., acosada por policías municipales, y por las detenciones en la protesta feminista del 22 de agosto.

“Hoy en este día que estamos conmemorando quiero nuevamente expresar mi disculpa pública a Evelyn y a todas las mujeres, especialmente a las reporteras que durante la pasada manifestación vieron violentados sus derechos.”

Es una situación que en lo personal me entristece y me avergüenza, por eso es fundamental reconocer que nuestra respuesta institucional dejó mucho que desear, pero es el primer paso para resolverlo, el reconocerlo”, expresó el Alcalde durante su mensaje en el evento convocado por el Instituto Municipal de las Mujeres.

El Alcalde se pronunció de esta manera luego de que el pasado 28 de febrero la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitiera una resolución de recomendación al acreditar violaciones a los derechos en la manifestación de mujeres realizada en Plaza Expiatorio en agosto pasado.

La protesta fue para exigir “¡Justicia para Evelyn!”, joven valiente que denunció acoso sexual de dos policías municipales adscritos a la vigilancia de la Zona Centro.

“No hay mejor manera de conmemorar el Día de la Mujer que atreviéndonos a levantar todos la voz, aquellas mujeres que no están satisfechas, pero también con aquellos que queremos construir una mejor sociedad”, indicó López Santillana.

Mónica Maciel Méndez Morales, directora del Instituto Municipal para las Mujeres, señaló que no se puede cerrar los ojos ante la realidad cotidiana de muchas de las mujeres ante un contexto de violencia y vulneraciones a sus derechos humanos.

“Cuántas frases de discriminación hemos escuchado, frases de contenido sexual, comentarios que insultan y encasillan a las mujeres en el espacio privado. De manera diaria vemos, escuchamos y percibimos la violencia contra las mujeres”.

Abren exposición virtual “Ser Mujer es…”

En el evento se inauguró la exposición virtual “Ser Mujer es…”, en la que participaron 19 leonesas de diversas edades, oficios y profesiones que plasmaron sus frases y 19 artistas visuales que le dieron vida a su expresión.

La exposición puede disfrutarse de forma virtual a través de leon.gob.mx y las páginas de Facebook del IMMujeres y del Instituto Cultural de León. Y, cuando el semáforo epidemiológico lo permita, se llevará a distintos espacios presenciales.

Gabriela Isabel Hernández Pérez, vecina de la colonia Agua Azul y a nombre de las creadoras de las mantas que expresan “Ser Mujer es…”, compartió: “Muchas mujeres no la están pasando bien...Levanta la voz, que nadie te obliga a hacer lo que no quieres, aprende a decir no, te invito a que te des el tiempo y el espacio para ti”.

El Alcalde resaltó la importancia del arte como medio de expresión y transformación.

En presencia y a la distancia participaron el procurador de Derechos Humanos del Estado, Vicente Esqueda Méndez; la presidenta del Consejo de IMMujeres, Martha Campos; la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, regidora Olimpia Zapata; la directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, Anabel Pulido.

AM