León, Guanajuato-. Legisladores de Morena exigieron cuentas al Gobierno Municipal de León, encabezado por Héctor López Santillana, ante la situación de violencia que vive la ciudad, que ha convertido a mayo del 2021 en el mes más violento desde que se tienen registros oficiales.

Hasta el 28 de mayo, León acumulaba 85 homicidios dolosos, tres más que el récord que se había alcanzado en febrero y agosto del 2020.

El diputado de Morena Raúl Márquez Albo acusó que la ineptitud del alcalde López Santillana provocó que la crisis de inseguridad creciera a niveles nunca antes vistos.

El legislador local agregó que el Alcalde de extracción panista le falló a los leoneses en su promesa de pacificar la ciudad e ignoró el problema por mucho tiempo.

No podemos normalizar la violencia, #León perdió su paz por la ineptitud del alcalde de la ciudad @hlsantillana quien, conociendo la problemática, no hizo nada, debió trabajar arduamente con las familias leonesas y aplicar una estrategia asertiva en política criminal, ¡falló!”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la senadora Antares Vázquez Alatorre expresó que Guanajuato es la única entidad en donde no se observa una disminución de los homicidios dolosos.

Criticó que León solo es importante para el PAN por temas políticos. Sin embargo, no empatiza con las necesidades de los ciudadanos.

Particularmente en León que es la joya de la corona de los panistas, que defienden a capa y espada, pues cada vez vamos peor con la violencia. Es terrible que estemos con varias ciudades en el top ten del mundo en cuanto violencia y es muy lamentable que León, en donde tenemos un alcalde que lleva casi seis años al frente y la verdad es que no se le ve, no da la cara, no atiende, ni resuelve”, declaró para AM.