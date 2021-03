Decepciona a Marcelino Trejo aparición de Ricardo Sheffield para Alcaldía de León

León, Guanajuato.- El que Ricardo Sheffield Padilla se perfile como el candidato de Morena a la Presidencia Municipal de León cayó como un balde agua fría a otros aspirantes.

El precandidato Jorge Marcelino Trejo Ortiz hay desencanto; Carlos Montes de Oca dice que se podría amparar porque apunta se violan estatutos; y Luis Ernesto Ruiz Guerrero, dice que él es “institucional” y que acatará lo que se determine.

El presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, reconoció que no esperaban ese escenario, ”pero todo podía pasar”.

AM le preguntó: ¿Hay desencanto? y el abogado respondió: "Sí, sí hay… ahí es donde dije que no sabía lo de Ricardo, pero bueno él también aspira”.

Esto es un juego político, donde entras, participas y le das, y si no resulta seguiré en las mismas; yo me registré a ver si pega. Cada quien trae su padrino, pero en mi caso yo no tengo, pero veré si alguien me quiere apadrinar. Ofertas tengo muchas, pero yo soy independiente y no me dejo mangonear por nadie”, señala Trejo Ortiz.