León: Robo ocho veces a casa, porque 'Dios se lo pidió'

León.- Un hombre fue sorprendido por el dueño de una casa, cuando irrumpió en su hogar para presuntamente robar.

El hombre fue detenido por la Policía Municipal y dijo que Dios lo mandaba robar; en un video el hombre confesó que las 8 veces que el dueño de esa casa sufrió daños y robos en su hogar, él fue el responsable.

Este último robo sucedió a las 8:30 de la mañana de este viernes, en la casa ubicada en Ferrocarriles Nacionales de la colonia Vibar.

Rafael Ayala, dueño de la casa, contó que van al menos 8 veces que roban dentro su casa.

Él vive en Arandas, Jalisco y la casa que adquirió en León, continuamente no es habitada, pero sí tiene muebles y otras pertenencias.

La mañana del viernes, la esposa de Rafael se levantó al bañó y descubrió que un hombre había provocado daños a la protección del patio y logró entrar a su hogar.

“Lo pude detener, agarré una pistola de juguete que tiene mi hijo, lo encaré y me dijo que él era quien se había metido todas las veces, hasta me dijo que en su casa tiene todo lo que me ha robado”, dijo Rafael.

El presunto ladrón al ser enfrentado por la víctima, siempre dijo que lo que hizo era porque “Dios se lo pedía”.

Sergio 'N', alias “El Mono”, confesó en un video que todas las cosas que presuntamente ha robado de la casa de Rafael y otros vecinos, las tiene en su casa.

Dios me mandó por algo, yo me invoco a Dios y ellos son los que me van guiando, uno no trae maldad”, decía al ser cuestionado por los afectados.