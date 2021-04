León: Se agrava calor por descuido de árboles, denuncia FURA

León, Guanajuato.- Entre las causas de las altas temperaturas que se viven en León está el descuido de los árboles de la ciudad; las autoridades no dan el ejemplo y las consecuencias serán peores, advirtió el director de la Fundación Rescate Arbóreo (FURA), Ricardo Ibelles Navarro.

Las temperaturas de hasta 36 grados centígrados que han marcado como las más altas del año e incluso de la historia de León, son consecuencia de años de omisiones en el cuidado de los árboles.

Así lo señaló el director de FURA, Ricardo Ibelles Navarro, quien enfatizó que “en la naturaleza todo está por algún motivo y nosotros no podemos disponer de ello solo porque no nos gusta, no lo valoramos o no supimos cuantificarlo”.

El director de FURA, Ricardo Ibelles Navarro, señaló que estamos viviendo las altas temperaturas por la falta de atención en los árboles y el medio ambiente. Foto: Cortesía de FURA.

El activista recalcó que detrás de esta cifras que reportan altas temperaturas, “hay una serie de situaciones que hemos estado acumulando precisamente por esta dejadez en el tema de los árboles y del medio ambiente, y estamos viviendo las consecuencias”.

Por una parte, Ricardo Ibelles señaló que las autoridades municipales han dado un mal ejemplo, pues en la construcción de obras públicas y la autorización de fraccionamientos han afectado el arbolado sin compensar esos daños.

“Se supone que hay determinadas medidas de compensación y mitigación y no las cumplen o las cumplen a medias”.

Aunque hay obras en las que sí se han compensado los daños o se han hecho trasplantes de árboles, “el chiste no era plantar árboles por plantarlos, ¿para qué sembrarlos en lugares donde no se van a regar?”.

Pero eso tiene como consecuencia que la ciudadanía también omita el cuidado a los árboles de la ciudad.

“Cada vez que retiramos un mezquite o un huizache o que ponemos concreto en lugar de suelo, obviamente aquí están las consecuencias”. Este problema de la falta de árboles “se junta con el mal manejo del agua o la acumulación de residuos, nuestros patrones de consumo y manejo de residuos están afectando”.

“Déjate de las temperaturas ahorita, al rato el problema es que no tendremos agua, con el calor te resguardas en la sombra, pero a ver qué haremos sin agua”, advirtió el director de FURA.