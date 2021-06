Irapuato, Guanajuato-. La mayoría de los diputados rechazaron apoyo un exhorto a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno del Estado para pedir el esclarecimiento del asesinato de Javier Barajas Piña, activista y colaborador de la Comisión Estatal del Búsqueda, por considerar que el tema estaba politizado.

La Plataforma por la Paz y la Justicia que acompaña a los colectivos de búsqueda en el estado criticó la postura de los legisladores, pues consideran que hay encubrimiento a la falta de resultado del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.

Además: La ONU pendiente del caso

La propuesta fue presentada por el grupo parlamentario de Morena, considerando el llamado que hizo la Oficina del Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Gobierno del Estado.

Durante la sesión de Pleno del Congreso local, la diputada Magdalena Rosales Cruz presentó la propuesta y resaltó la gravedad del crimen debido a la vinculación de sus actividades de búsqueda en la entidad y la posibilidad de que se trate de un hecho que busque intimidar a autoridades y los colectivos.

Insistió en que el asesinato de Javier es un acto intimidatorio que no se puede tomar a la ligera considerando el contexto de violencia que afecta al estado y la indiferencia que dijo, ha mostrado el Gobierno del Estado para proteger a los familiares y colectivos buscadores, incluyendo a los funcionarios de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

El acuerdo se planteó para su aprobación inmediata, diputados del Partido Acción Nacional en su mayoría, votaron en contra de la propuesta argumentando que tenía un fondo político y aseguró que existe compromiso de este partido en combatir la inseguridad en Guanajuato.

Pero la misma diputada de Morena señaló incongruencia respecto de la solidaridad de este partido con las víctimas y acusó sometimiento de sus compañeros a la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades están sometidas no sé porqué fuerzas, que no actúan, que no exigen, a la Fiscalía y al Ministerio Público, ¿de quién depende el Ministerio Público?, pues precisamente de la Fiscalía y tampoco actúa y cuántos casos, estoy hablando de casos duros terribles que suceden en el Estado de Guanajuato y que hacen que la sociedad guanajuatense viva con miedo, que no salga, solamente el fin de semana 27 asesinatos en el Estado de Guanajuato, pero esto no importa, no importa porque no hay que exhortar al señor fiscal, no se vaya a molestar”, señaló.