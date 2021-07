Se va exfuncionario Martínez Aguayo por puerta de atrás

León, Guanajuato.- El exdirector de Desarrollo Institucional, José Alberto Martínez Aguayo, estuvo ayer 20 minutos en la que fuera su oficina; no se despidió de nadie, solo firmó documentos y se retiró tras las acusaciones de acoso sexual en su contra.

Por una cuestión de estrategia legal no haré declaraciones. Va todo bien. No he sido notificado de un proceso legal”, dijo el exfuncionario para AM antes de salir por la puerta trasera de Presidencia Municipal.