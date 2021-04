León, Guanajuato.- En tan sólo 4 meses el gas LP y natural aumentaron entre 10% y 30%, un tanque de 30 litros de gas LP se podía comprar en enero por 531 pesos y ahora ronda los $711.

A pesar de que el Gobierno federal ha asegurado que los costos de los combustibles no tendrían aumento, los incrementos se han notado en las diferentes presentaciones del gas usado en hogares y negocios.

Pagar el gas está ‘que arde’ con los aumentos constantes. Foto: José Antonio Castro Murillo.

Los incrementos han repercutido entre los consumidores, al grado de que ya han considerado cancelar los contratos de suministro de gas natural o incrementar los costos de los productos que ofrecen en sus establecimientos.

La diferencia de precios del gas LP

Según los datos expuestos por la Comisión Reguladora de Energía en enero de este año, el promedio de costo de un tanque de gas de 30 litros era de entre $531 y $666 pesos, ahora ese mismo tanque de gas cuesta entre $585 y $711 pesos.

ADEMÁS: Aumenta precio de Gas LP en Guanajuato y León

En el caso de los tanques estacionarios en enero de 2021 el costo por litro era de mínimo $9.40 pesos y máximo $12.15 pesos, ahora se ofrece desde 9.83 por litro hasta 23.70

Loa consumidores buscan alternativas ante el aumento de los precios, que han resentido lo mismo en hogares que establecimientos. Foto: José Antonio Castro Murillo.

Con ese costo, en enero llenar un tanque estacionario de 120 litros costaba entre mil 128 y mil 458 pesos, ahora cuesta desde mil 179 hasta mil 458 pesos.

También aumenta considerablemente el precio del gas natural

En el suministro de gas natural el incremento también fue notorio.

Héctor González, uno de los comerciantes del área de comida en el Carro Verde, un mercado leonés, narró que “regularmente pagaba en un mes 2 mil 200 o poco más, y este último de abril llegó como de 2 mil 800”.

Si sigue subiendo así vamos a tener que hablar con la empresa o hacer algo, porque no podemos estar así”, mencionó el comerciante.

Su gasto en gas natural aumentó en 27% en un lapso de cuatro meses, de seguir esto, inevitablemente tendrá que incrementar los precios de sus productos.

Aumento de gas perjudica a comerciantes

La situación la resintió también la comerciante Angélica Márquez.

“Sí noté que sí estuvo más elevado, no me acuerdo bien, pero si se siente. Todo está subiendo y nosotros no subimos precios, de por si la gente no viene porque no hay dinero y si subimos precios se pone más difícil”.

ADEMÁS: Precio del gas se dispara: aumenta 266 pesos costo de cilindro de 30 litros

Rosario Rodriguez compraba tanques de 30 y 20 litros para la venta de tamales, pero ahora solo los rellena “de a 100 o 150, a veces 200 pesos, ya está muy caro”.

“Hace unos cuatro o cinco meses compré uno de 30 y me salió pasadito de 500 pesos y hace como 20 días me dijeron que ya estaba en 680, si está carísimo”.

En la casa tengo gas natural, pero también está llegando bien caro, me llegaba de unos 200 y ahora ya me llegó de 300, ya estamos viendo si mejor quito ese y ya uso tanque”, dijo la ama de casa y comerciante.

Apenas el pasado 15 de febrero, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en dos años de gobierno no habían aumentado los costos de combustibles y aseguró que en lo que resta de su sexenio, éstos no tendrían incrementos.

AM