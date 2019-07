Por cada 100 mujeres que acuden a recibir atención, solo lo hacen 10 hombres

El programa León llega a ti, que renovó su imagen y su compromiso, no solo es una gama de formas para acercar y generar soluciones a la sociedad, sino que incluso sale en busca de la gente para ofrecerle servicios, como el caso de la Dirección de Salud que acude a empresas para promover el examen de próstata, ante el incremento de muertes por esta causa y que ya rebasa a las muertes por cáncer de mama.

El doctor Mario Alfonso Zamora Silva, médico de la Dirección Municipal de Salud, acude a las colonias con el programa, para ofrecer en forma gratuita el análisis de antígeno prostático, pero por cada 100 mujeres que se acercan por atenciones médicas, sólo 10 hombres son los que lo hacen. Hoy, lo que está haciendo es ir a las empresas para brindar la atención y alertar sobre lo que está pasando.

“León llega a ti. Vía Directa en tu colonia” se realiza regularmente los miércoles de cada semana en distintas zonas del municipio, y como lo señala el alcalde, Héctor López Santillana, se busca dar soluciones que requiere la ciudadanía, de lo que se trata es que los servidores públicos sean eso verdaderamente, en donde la pirámide debe de ser invertida, en donde el ciudadano sea el que esté en la parte alta del organigrama y el alcalde esté hasta abajo”.

Es el tipo de gobierno que se desea, donde los ciudadanos hablan, donde los ciudadanos exijan, donde el gobierno escucha, donde el gobierno resuelva. Que no se genere un gobierno burocrático, que los ciudadanos no tengan una cantidad de papeles de las solicitudes que hacen. La idea es que gracias a la decisión de los servidores, y gracias a las tecnologías de la información, evitar tener todo ese papeleo y poder darle seguimiento y solución.

Por ejemplo Ángeles Garrido, comenta que en las calles Cerro del Labrador, Cerro del Agricultor, fue a reportar que hay mucho vándalo, y a pedir más patrullaje “y la respuesta que me dieron es que hay una comandancia por ahí cerquita, que van a estar patrullando, y ya empezaron a patrullar”.

Arcadia López, dice: “solicité información para atención de adultos mayores, porque tengo dos adultos mayores que son mis padres, y no sabía de dos centros que cuidan de ellos y tienen actividades para ellos, no sabía y ya me dieron una solución. Me dieron los datos y para que un especialista se comunique conmigo. La respuesta fue muy buena”.

EL doctor Mario Alfonso Zamora Silva, durante su trabajo en una de las mesas de Vía Directa, atendía a pocos, a diferencia de las doctoras que reciben a mujeres que van por distintas atenciones y servicios, entre estos los exámenes para la detección de cáncer de mama y cervicouterino.

“No tengo casi gente (hombres), por cada 100 mujeres solo 10 hombres son los que acuden a consulta. Por ejemplo hoy, de 40 mujeres que acudieron, hombres solo 4. En el municipio de León es un tabú ante todo, piensan que si se van a checar la próstata les van a hacer un tacto digital, actualmente se tienen otros métodos con el avance de la tecnología, se les hace un examen de sangre con el antígeno prostático, y otros estudios con resonancia, con ultrasonido.

“Les hacemos un cuestionario a los hombres que tengan más de 40 y 50 años de edad, que tengan molestias, les hacemos un pequeño cuestionario, cuántas veces se levantan a orinar, cuantas veces tuvo molestias para hacerlo, si ha tenido urgencia para orinar, si ha tenido un chorro débil, y si ha tenido problemas con sus relaciones sexuales, puede ser sintomatología de cáncer de próstata”, comenta.

Los estudios no les cuestan a los ciudadanos. Les dan un vale para hacerse el antígeno prostático en sangre, en la institución Vida Digna, en forma gratuita.

Habla de los datos del Instituto Mexicano de Cancerología (IMC), respecto de que por falta de una cultura de participación por parte de los hombres, ahora el número de muertes por cáncer de próstata supera al número de muertes por cáncer de mama.

La cantidad de casos de cáncer de mama que se detectan cada año es de 27 mil y el de cáncer de próstata es de 17 mil, en el mismo lapso, pero la mujer tiene una cultura de participación mayor que la de los varones y no obstante, son más hombres los que mueren en el país y en Guanajuato.

“Como en las colonias no van los hombres a Vía Directa, lo que hacemos es ir a buscarlos a las plazas o a donde se concentran, pero aun así no quieren ir, hasta que les explicas que no es un tacto digital, sino que se trata del antígeno prostático, en la sangre.

“Y lo que hacemos es acudir a las empresas, donde se les da una plática primero y luego formaditos se les hace el cuestionario y se les da el pase para el examen gratuito”, indica.

DATOS DE RELEVANCIA

¿Qué es el Modelo Integral de Vía Directa?

Es la unión de distintos canales de atención a la ciudadanía, donde los ciudadanos pueden hacer un reporte, petición, dar opinión y pedir asesoría sobre los servicios municipales.

¿Cuáles son los canales de atención?

Atención telefónica en el 072, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Red social de Twitter @viadirectaleon

App “Vía Directa León” disponible para “Android” y “iOS”

Vía Directa en tu Colonia, con mesas de atención de las dependencias municipales

Resultados de Vía Directa en tu Colonia