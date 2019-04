León se está quedando si medicamentos para infectados con VIH

León.- El sistema de Salud Pública de Guanajuato se está quedando sin medicamentos antirretrovirales para atender a sus pacientes con VIH, que ascienden a más de 2 mil, advirtió Juan Luis Mosqueda Gómez, infectólogo y director del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) en León.

Esto es debido al retraso en la compra de estos por parte de la Federación, quien insiste a través de un comunicado emitido hoy, que se tiene el abasto suficiente para atender los más de 97 mil pacientes en todo el estado, lo cual difiere de la realidad.

Por primera vez en más de diez años que lleva este programa, no tenemos medicamento suficiente para hacer la entrega por los tres meses, independientemente del comunicado de la Secretaría de Salud Federal, en la realidad no tenemos ese abasto”, señaló.

Ejemplificó que del medicamento con los componentes de nombre Elvitegravir, cobicistat, emtricitabina y tenofovir, conocido comercialmente como Genvoya, actualmente tan sólo en León lo toman 31 pacientes, para los cuales ahorita solamente tienen 9 frascos, cuando deberían ser 93, pues se les da la cantidad suficiente para tres meses.

Si no lo reciben, no reciben nada, en este mes van a venir, pero cuando venga el paciente diez ya no vamos a tener para entregarle, es un abasto que nunca habíamos visto”, expresó.