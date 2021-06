León tiene cuatro nuevos sacerdotes

León, Guanajuato.- En la festividad de San Pedro y San Pablo, en la Catedral Basílica de León, se llevó a cabo la consagración de cuatro nuevos sacerdotes para la Diócesis de León.

José Roberto de la Cruz Romero, Jafet Efraín Sánchez Guardado, Pedro Ramírez Rodríguez y Hernán Vázquez Galindo fueron consagrados con el don sacerdotal.

Con la asistencia de familiares de los nuevos sacerdotes que acudieron a la catedral con los protocolos sanitarios requeridos, el Arzobispo fue llamando uno a uno a los nuevos consagrados.

“La Catedral es un cenáculo de consagración, les damos una coordinan bienvenida a estos cuatro hermanos diáconos que han decidido escuchar el llamado de Dios Nuestro Señor, sean bienvenidos a la participación del sacerdocio de Cristo como presbíteros, para servir a Dios, a la Iglesia y su propia salvación”.

El Pastor de la Diócesis de León pidió orar por los nuevos sacerdotes.

“Hoy es un día de oración a Dios por todos estos hermanos cristianos para que Dios Nuestro Señor les consagre el corazón”.

El rector del Seminario Diocesano de León, el padre Julio Alejandro Fuentes Rodríguez, responsable de la preparación de los jóvenes, hizo la petición de la ordenación sacerdotal, dentro del protocolo.

En su mensaje el Arzobispo destacó la importancia de llevar a cabo las ordenaciones sacerdotales en la festividad de San Pedro y San Pablo, que son la columna vertebral de la Iglesia.

“La fiesta de San Pedro y San Pablo es muy importante en la vida de la Iglesia, por eso he decidido ordenarlos este día; Pedro y Pablo son la columna de la Iglesia”.

Monseñor Cortés Contreras, destacó que el ministerio sacerdotal debe estar unido al Obispo.

“Si su ministerio sacerdotal no está unido al oficio, es sólo una afición personal, presbítero que no tenga comunión con el Obispo, y Obispo que no tenga comunión con el presbiterio, no es Iglesia de Jesucristo”, dijo el Prelado.