León tiene maestros de 10 por su enseñanza innovadora

León.- Diez profesores y maestros fueron reconocidos por el Municipio por ejecutar prácticas innovadoras de enseñanza.

Por parte de la Dirección de Educación Municipal se premiaron a profesores quienes propusieron estrategias de enseñanza orientadas a generar la convivencia entre la comunidad estudiantil.

No importa si es una, dos, tres o la cuarta transformación la verdad me vale, la parte que me interesa es el cambio", señaló el Alcalde Héctor López Santillana.