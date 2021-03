León. Apoyan a mujeres leonesas para que puedan emprender un negocio

León, Guanajuato.- En total, 28 millones 300 mil pesos serán invertidos para apoyar a 5 mil mujeres con microcréditos financieros que les ayudarán a impulsar sus negocios o emprendimientos.

La inversión en estos microcréditos se realizó entre el Grupo Financiero Afirme y el Municipio de León.

Al respecto, la Dirección de Economía, dependencia que encabeza el programa, informó que a la fecha se han apoyado a 628 mujeres con este programa y el monto de financiamiento otorgado es mayor a los 3 millones de pesos.

En un evento semi-presencial se realizó la entrega de 5 cheques de microcréditos de financiamiento, a 5 grupos de mujeres que hicieron equipo para emprender.

Agregó que el dinero debe ir destinado a capital de trabajo y los principales requisitos son: ser mujer, tener entre 21 y 75 años, formar un grupo de 12 a 40 mujeres que realicen alguna actividad productiva y contar con un ahorro del 10% del monto solicitado.

Estos no son programas ni asistencialistas, ni clientelistas, ni mucho menos son programas electoreros, no es ese el propósito, no les estamos hablando de cuestiones políticas, estamos hablando del bienestar de nuestras familias”, aseguró el alcalde Héctor López Santillana.