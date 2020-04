Leonés desarrolla app para detectar coronavirus en 20 minutos

León.- El ingeniero en Biotecnología, Leonardo Martínez Hurtado, originario de León y su equipo de trabajo desarrollaron un aplicación digital que detecta la presencia del Coronavirus en el cuerpo en alrededor de 20 minutos.

El egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y doctor en biotecnología por la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, explicó que la aplicación funciona con el apoyo de test serológico, que detectan si el organismo ha incrementado los niveles de anticuerpos como la inmunoglobulina G y M, que se producen como una respuesta ante la presencia del COVID-19.

Detalló que cuando un caso da positivo al virus, los ciudadanos podrán advertir a las personas con las que tuvieron contacto para que se aislen.

Cuando el cuerpo produce una respuesta inmune a la presencia del virus, es cuando se comienzan a producir los anticuerpos en las partículas de la sangre. Eso significa que ya ha habido una respuesta inmune, entonces esta respuesta inmune no pasa hasta 10 o 14 días de la infección”, comentó en entrevista a AM .

Martínez Hurtado, quien actualmente reside en Alemania, comentó que la tecnología que les permite medir las concentraciones de los test rápidos se basa en un software para determinar el grado de fertilidad en mujeres, que anteriormente desarrolló con su empresa Colorimetrix, y que cuenta con el respaldo de la Comisión de Salud de la Unión Europea.

Afirmó que van a buscar que la nueva app tenga el aval de la misma institución y también el de la Food and Drug Administration de Estados Unidos.

Los síntomas comienzan en un lapso de 10 a 14 días, y la primera parte de la incubación en donde se tiene el virus, pero no presenta síntomas los test serológicos no detectan todavía la enfermedad y por eso también había mucha controversia sobre si los test rápidos son efectivos o no, y sí lo son, pero hay que saber cuándo usarlos", dijo.