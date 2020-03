Leonés reencuentra a hermana luego de más de 50 años

León, Guanajuato.- Luego de que su hermana fuera regalada a los 2 años de edad, un leonés, habitante de una comunidad cercana a la zona de Los Castillos, José de Jesús Martínez Gómez, se pudo reencontrar con ella gracias a Facebook, más de 50 años después.

José de Jesús contó que el último recuerdo que tiene de su hermana, de nombre Margarita, es cuando él tenía aproximadamente seis años y no supo lo que había sido de ella hasta mucho tiempo después. Ahora ella tiene 55 y él 60 años.

En su familia, José de Jesús fue el más grande de 10 hermanos y recuerda que en la época que su mamá regaló a Margarita, vivían con su padrastro, quien fue aprehendido porque robaba ganado.

Mientras su padrastro estaba en la cárcel, su mamá resultó embarazada de su hermana y pese a que tenía visitas conyugales, el padrastro creyó que el bebé era de otro hombre.

Decía que no era su hija, dudó y fue por lo que la regaló”, recordó José de Jesús.

Ante esto, de vivir en un rancho que se llamaba Ibarra, se fueron a otro de nombre Santa Regina.

Mi mamá la regaló a sus padrinos, pero la madrina la trataba muy mal, el padrino más o menos le dio buena vida y así anduvo”.

José de Jesús dijo que ahora que se reencontró con su hermana, ella le contó que la madrina siempre le habló mal de su familia y le prohibió intentar buscar tener contacto con sus hermanos.

Le decía: ‘tu mamá es animal, cómo se le ocurrió regalarte, no te quieren, qué les ves’, y además la tenía como esclavizada, tenía que hacer lo que le dijera y hasta la amenazaba”, relató.

Después de varios años, el padrino murió y la madrina de Margarita se la llevó a Monterrey, donde la señora también falleció.

Las circunstancias llevaron a Margarita a Zacatecas, donde tuvo a sus hijos y vive actualmente.

La contacta por Facebook

José de Jesús desde hace algunos años tenía la inquietud de encontrarla y fue hasta hace poco más de un mes que, haciendo uso de Facebook y con la ayuda de sobrinas, pudo contactarla.

Cuando di con su perfil me puse nervioso y no podía creerlo, tardé como media hora y no pude escribir un mensaje”, manifestó.

Posteriormente, Margarita les dio un número de teléfono para que le marcara y ahí fue la primera vez que pudo escuchar su voz.

Le marqué, entró la llamada y fue una sorpresa, ella expresaba incredulidad, me hizo preguntas y le di información que nadie podía saber. Yo le dije: sí, ya te busqué y te encontré, ahora quiero verte en vivo y a todo color. Entonces este viernes que pasó fui y me vine hasta este lunes en la mañana”, relató.

José de Jesús se fue en camión hasta Zacatecas y recordó con lágrimas en los ojos la emoción que sentía.

Y ella todo el tiempo estuvo en contacto conmigo, preguntándome por dónde iba, hasta que llegué. Ella me fue diciendo los pueblos por los que iba pasando”, indicó.

Finalmente, llegó a un pueblo llamado Juan Aldama, al noreste de Zacatecas, pero su hermana vive en otro llamado Miguel Auza.

Al pueblo de ella no hay autobús y fue por mí a la central de autobuses, caminé, pero al lado contrario de donde ella venía, hablamos y me dijo que me regresara por la misma calle, le dije cómo iba vestido, pantalón blanco, camisa roja y botas azules; además, prendí la luz del celular para que me identificara, nos teníamos que encontrar.

Como no le había caído el 20, hasta que llegamos a su casa nos dimos un abrazo, sentí mucha alegría, estuvimos platicando y le conté de lo que yo me acordaba, lo que me pasó después de su pérdida”, relató.

Conoce a su familia en Zacatecas

En Zacatecas, José de Jesús pudo conocer a sus sobrinos y pasar un fin de semana inolvidable con su hermana, a quien espera con ansias en Semana Santa, cuando ella vendrá a León.

El leonés agregó que su mamá aún vive y también ha tenido contacto con Margarita, pero que no hay reproches hacia ella.