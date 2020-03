Leonés viaja a Israel a apoyar en la crisis del coronavirus

Jonatan Raúl Ávalos Aguiñaga, originario de San Felipe Torres Mochas y leonés por adopción, regresará este jueves 26 a Israel, país en el que trabaja como médico en un hospital público, para cumplir una misión ante la emergencia por el Covid-19.

De 34 años, es el primer mexicano que practica urología en el Hospital Rambam.

Mi jefe me dijo que me quedara porque me exponía viajando, pero necesito trabajar, para eso estudiamos Medicina, nos necesitan a todos”, expresó a AM.