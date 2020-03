Leonesas expresan rechazo a violencia contra la mujer en Arco de la Calzada

León.- Guanajuato.- Para hacer visible que las mujeres de León están unidas en la lucha contra la violencia hacia la mujer, este domingo se han reunido en el Arco de la Calzada como un espacio de expresión.

Entre bailes, pancartas, pañuelos morados y verdes las mujeres participaron en distintas actividades como conversatorios, talleres de poesía, serigrafía, de técnicas de relajación y menstruación sustentable.

Michell, integrante del Colectivo Alumnas en Sororidad afirmó que el objetivo de estas actividades previas a la marcha "¡Las calles son nuestras!" que tendrá lugar este domingo a las 4 de la tarde, es demostrar que en León las mujeres se cuidan entre todas sin importar cuáles sean sus ideales o su postura política.

Decidimos organizar estos eventos e invitar a todas nuestras compañeras para que se visibilice que estamos todas unidas en esta lucha, que se vea que estamos conscientes de que el 8 de marzo es un recordatorio de lucha de que todavía nos faltan muchas cosas para lograr el respeto y erradicar la violencia hacia la mujer", explicó.

Una de las actividades que se realizaron fue el conversatorio "Sexismos de todos los días", organizado por la estudiante Grecia Rodríguez, un espacio en donde las mujeres platicaron las situaciones de sexismo que viven a diario en la escuela, en el trabajo o en la calle.

Sentadas en el suelo, sobre la Calzada de los Héroes las participantes compartieron entre ellas algunas situaciones incomodas que han vivido en la calle o en la escuela por el hecho de ser mujeres.

"Otras chicas nos platicaron que en la escuela hay maestros que les miran los pechos y las dejaba salir más tarde de la clase, en mi caso yo no me siento a gusto si salgo a la calle con short porque los hombres te gritan y te chiflan y para evitar esos comentarios mejor salgo con pantalón", contó Nayeli.

"Hay chicas que trabajan y a veces en las empresas no quieren darles un ascenso porque son mujeres ya que el día de mañana pueden casarse y tener hijos y creen que por eso van a dejar el trabajo cuando ahora la mujer también aporta económicamente a la casa", lamentó Cristina.

Grecia dijo que con este tipo de actividades las mujeres se pueden dar cuenta de que todavía viven machismo, sexismo y abuso y el compartir sus experiencias también pueden ayudarse entre ellas para buscar la solución.

"Ya llegamos a un punto donde ya estamos hartas de que no se nos respete y de que no se nos tome en cuenta a las mujeres, yo mañana me voy a quedar en mi casa encerrada sin hacer nada porque sí creo que en que puede haber un cambio", confesó la joven.