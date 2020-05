Leoneses ignoran cuarentena y salen a las calles a comprar 

León.- Después de más de un mes de aislamiento, los leoneses se relajaron este lunes y abarrotaron distintos espacios públicos, provocando que lugares como la zona centro registraran una cantidad de transeúntes similar a la de un día de asueto.

Pese a la entrada de la Fase 3 de la pandemia de coronavirus la mayoría de ciudadanos y hasta policías municipales no respetaban medidas como la sana distancia o el uso de cubrebocas.

En un recorrido realizado por AM se observó como las principales calles y bulevares de la zona centro de León estuvieron repletas de personas, que no estaban fuera de su casa únicamente para laborar, sino que incluso paseaban con toda la familia o aprovechaban para realizar compras de productos no esenciales como ropa, zapatos, bisutería, entre otros.

Salen grupos vulnerables

En la zona piel los negocios que permanecen abiertos son escasos, lo que ha provocado una caída en las ventas de los locatarios, que insisten en seguir laborando pese a la Fase 3 de la pandemia.

Menores y adultos mayores salieron a la calle sin precaucion. Foto: Omar G. Ramírez

En la Central de Abastos la presencia de personas que pertenecen a los grupos más vulnerables como adultos mayores continúa vigente. Incluso hay quienes prefieren llevar a toda la familia a realizar la despensa.

El transporte público es otro lugar en donde las medidas de sanidad son ignoradas. Los usuarios que no utilizan cubrebocas siguen haciéndose presentes y los arcos sanitarios que instalaron las autoridades municipales parecen una mera decoración, pues los ciudadanos no los utilizan.

En estaciones de transferencia como la terminal San Jerónimo, los ciudadanos sólo guardaban la sana distancia en las filas de espera. En cuanto el autobús arribaba, las medidas de prevención pasaban a segundo término, provocando que algunas rutas lucieran a reventar.

Comerciantes intentan tomar precauciones

En los tianguis de la ciudad los comerciantes intentan aplicar las medidas de prevención, pues el uso de cubrebocas entre los trabajadores, las ventas de alimentos solo para llevar y la repartición de gel antibacterial son prácticas que pareciera han sido bien acatadas.

Ignoran medidas de precaucion en el transporte publico. Foto: Omar G. Ramírez

No obstante, la mayoría de los clientes no respetan las medidas de higiene. Incluso hay quienes llevan de paseo a niños únicamente para evitar el aburrimiento en la casa.

La gente sigue siendo incrédula

El doctor Leonardo Dorony, representante en Guanajuato de la organización Psicólogos Sin Fronteras explicó que una gran cantidad de la población sigue sin creer que la pandemia de coronavirus sea real.

El psicólogo social lamentó que la falta de confianza en las autoridades de los tres niveles de gobierno es la causante de que la población siga pensando que todo "es un cuento".

"Hay algo que pasa y es que la gente sigue sin creer, muchos siguen pensando que esto es un invento del gobierno de México, más allá de lo que ocurre internacionalmente, la gente culpa al gobierno mexicano. Siguen diciendo que solo van a creer hasta que conozcan a un familiar que le dé coronavirus o les dé a ellos y por supuesto es muy bueno que duden y cuestionen pero eso ya lo veremos después, ahorita lo importante es cuidarnos y ser responsables", dijo en entrevista con AM.

MCMH