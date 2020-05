Leoneses ignoran medidas sanitarias en oficinas de dependencias

León, Guanajuato.- Las medidas preventivas para evitar contagios del COVID-19 en oficinas de organismos públicos municipales y estatales son ignoradas por algunos ciudadanos, a pesar de que les llama la atención el personal de seguridad.

En un recorrido realizado por AM se observó que el uso de cubrebocas, aplicación de gel y la distancia de al menos un metro y medio entre personas no se aplican al 100% por parte de los leoneses.

Por su parte, personal de oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Tesorería Municipal y Recaudadora del Gobierno del Estado cumple con estos protocolos.

Sin embargo, en el caso de Sapal, quienes acuden a realizar algún trámite o a pagar los recibos de agua en las instalaciones del bulevar Torres Landa, se les permite el acceso, aunque no lleven cubrebocas.

Durante un lapso de 10 minutos al menos cuatro usuarios ingresaron a Sapal sin portar cubrebocas y tuvieron contacto cercano con personas y empleados dentro del edificio.

Además, varios de los que ingresaron al lugar ignoraron la aplicación del gel antibacterial que se colocó en la entrada principal.

No es correcto que la mayoría de la gente nos cuidemos y usemos el cubrebocas y mucha gente no lo trae, a ellos no los deberían dejar entrar, pero veo que no les dicen nada”, comentó María Flores, habitante de la colonia La Floresta.