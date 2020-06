Leoneses pasean con sus hijos en plazas y mercados en pleno pico de contagios

León.- La dirección de Comercio y Consumo hizo un llamado a las familias leonesas para que no salgan a “pasear” a mercados y plazas comerciales con niños y así evitar que se expongan a contraer coronavirus Covid-19.

El titular de dicha dependencia, Raúl Fabricio Ibarra Rocha, señaló que en pleno pico de contagios en el Estado, lamentablemente muchas familias completas salen a tianguis, mercados y tiendas de autoservicio sin tomar alguna medida precautoria.

No acudan con niños a los tianguis o mercados públicos. Que acuda sólo un miembro de la familia para adquirir los productos que requieren, pero que no vayan sólo a turistear”, dijo.

El funcionario manifestó que seguirán cerrados al público las plazas públicas a todo tipo de comercio ambulante y semifijo, como es el caso de Centro Histórico, San Juan del Coecillo, San Juan de Dios.

Asimismo, hizo un llamado a respetar los lugares que están cerrados y aseguró que no se trata de un “capricho” de las autoridades, como muchos ciudadanos han manifestado, sino es una medida sanitaria para procurar la salud de los leoneses.

No se trata de un capricho de las autoridades, sino una medida sanitaria, pues esta pandemia no ha pasado y está en su fase más crítica. Mucha gente se molesta porque se les llama la atención por no traer cubrebocas o utilizar mascarilla”, añadió.