Leoneses quedan varados en Italia por el coronavirus

Italia.- “La situación es de histeria colectiva”, comparte un joven leonés varado en Roma, Italia, con AM, al platicar cómo es que se vive la situación en el país ante la epidemia del COVID-19.

Alexis Martínez Lugo es estudiante de la carrera de gastronomía en la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende. Relató desde el 22 de enero llegó a Roma como parte de sus prácticas profesionales previo a titularse.

Agregó que en un principio la embajada les ofreció un vuelo de regreso a México para el martes 17 de marzo, sin embargo el vuelo fue cancelado debido a que el martes Italia cerrará su frontera por lo que ningún vuelo podrá entrar o salir del país.

También mencionó que a quienes no siguen las indicaciones se les aplica una multa de hasta dos mil 500 euros, es decir más de 61 mil pesos.

Alexis añadió que ninguna dependencia o autoridad mexicana ha hecho contacto con los jóvenes, tampoco la universidad sino hasta el momento en que sus padres fueron directamente con las autoridades educativas para ver qué se podía hacer para traerlos de regreso; sin embargo, hasta el momento no han resuelto nada.

No se han comunicado con nosotros, ni nada, solo tuvimos contacto con la embajada y eso porque nosotros nos acercamos… En la universidad no nos apoyaron, no nos pudieron resolver nada, de hecho desde que llegamos aquí no recibimos ningún mensaje de ellos”, dijo.