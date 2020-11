Les 'pega' Covid dos veces

León, Guanajuato.- "Eso de que a mí ya me dio y ya no me vuelve a dar, es un mito urbano", expresó Germán Estrada de 57 años, contagiado por segunda vez de Covid-19; la primera vez que enfermó fue en mayo, y no tuvo síntomas.

En la segunda sí presentó síntomas y tras 14 días de aislamiento y tratamiento basado en paracetamol y vitaminas dijo sentirse optimista y agradecido de haber librado el virus.

En entrevista telefónica con AM Germán compartió su experiencia y consideró que no padecer otras enfermedades como diabetes, hipertensión, sobrepeso, alguna afectación de tipo cardíaco o problemas respiratorios fue un punto a su favor para no sufrir complicaciones por coronavirus.

"No soy médico, no puedo decir si científicamente tuve una reincidencia, pero lo que sí puedo decir es que tenemos un exceso de confianza en los antros, en los restaurantes y en las plazas comerciales y eso hace muy difícil que controlemos esta pandemia a nivel local.

“Hay que hacer mucha conciencia con los jóvenes porque ellos se sienten intocables, piensan que porque están jóvenes no les va a pasar nada y probablemente eso pase, el problema es que ellos son transmisores de la enfermedad con sus familias y personas vulnerables", lamentó.

Recordó que en mayo a pesar de que no tenía síntomas decidió realizarse la prueba de Covid-19 cuando personal del ISSSTE acudió a su centro de trabajo a hacer estas pruebas, y fue positiva.

"Se me catalogó como asintomático, sin embargo tomé las precauciones y estuve en aislamiento. Incluso decidí ir al Centro Estatal de Medicina Transfusional en julio donde me hicieron la prueba para ver si era candidato a donar plasma, pero no fue posible porque el resultado fue que no generé anticuerpos", platicó.

A finales de octubre pasado, es decir cinco meses después, Germán presentó síntomas de coronavirus como fuerte dolor de cabeza, dolores musculares y la pérdida de los sentidos del gusto y el olfato, por lo que no dudó en hacerse nuevamente la prueba de Covid-19, misma que otra vez dio un resultado positivo.

"Hace dos semanas por la naturaleza del trabajo en la Ciudad de México y por el contacto con trabajadores del Gobierno Federal me volví a hacer la prueba, esta ocasión en un laboratorio privado debido a que varios compañeros presentaron síntomas.

“No tengo problemas de diabetes, hipertensión, sobrepeso, alguna afectación de tipo cardíaco o problemas respiratorios y creo que eso me ayudó a no tener problemas con la oxigenación, mis niveles han estado en un promedio de 95 y tampoco tuve fiebre", compartió.

Germán quien enfatizó que ni sus hijos ni su esposa se infectaron del virus, contó que durante 14 días permaneció aislado en una habitación de su casa, sus familiares le dejaban los alimentos en la puerta, en una charola desechable para evitar contagiarlos.

Señaló que además de mantenerse muy bien hidratado también tomó vitaminas C y D y Zinc, además de una Aspirina Protect cada 24 horas, pues lo anterior fue parte del tratamiento que un médico particular le recetó.

"Me siento muy bien gracias a Dios, no generemos la idea de que si a uno ya le dio Covid-19 se puede andar sin ningún tipo de protección, si ya te dio incluso puedes tener recaídas.

“Esta enfermedad no la vamos a resolver individualmente, la tenemos que resolver solidaria y comunitariamente desde nuestra familia, colonia y lugar de trabajo y creo que ese es el gran reto", concluyó.

Enfrenta empresario dos veces al Covid

Otro empresario guanajuatense también narró en sus redes que resultó positivo de Covid dos veces, en octubre publicó que lo habían dado de alta por segunda ocasión en el hospital en que permaneció con tratamiento por la enfermedad.

En ese mismo mensaje, el empresario pidió a la población cuidarse, usar cubrebocas y proteger a los demás para evitar contagios.

Descarta inmunidad

El secretario de salud, Daniel Díaz Martínez advirtió que las personas que ya se enfermaron de coronavirus no son inmunes al virus, por lo que enfatizó que no se deben de abandonar las medidas de prevención como el uso del cubrebocas.

"Para aquellas personas que ya se enfermaron y se recuperaron o si fueron asintomáticas y creen que pueden salir a la calle sin cubrebocas, ojo, se equivocan.

“Se están estudiando casos en el mundo de la persistencia de la enfermedad o de reinfección, no es una garantía el hecho de que hayan resultado positivo y pensar que ya no les va a dar la enfermedad en otro momento", alertó el pasado viernes durante una rueda de prensa.

Agregó que según investigaciones que se realizan en Guanajuato sobre posibles casos de reinfección, se sabe que después de alrededor de 50 días promedio los anticuerpos disminuyen de una manera considerable.

Por otro lado, quienes tuvieron síntomas muy leves o fueron asintomáticos aún cuando hayan resultado positivos a la prueba de Covid-19 no generan anticuerpos, apuntó.

"Mucho cuidado, si alguien cree que por haber resultado positivo en algún momento puede salir a la calle sin cubrebocas tenga mucho cuidado.

“Porque lo que no sabemos es cuál va a ser la reacción en una reinfección si es que eso se documenta. Entonces, por favor tengan mucho cuidado y si no necesitan salir quédense en casa", exhortó.