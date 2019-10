Liberación de hijo del 'Chapo' es muestra de políticas equivocadas: Ricardo Ortiz

Irapuato.- La liberación del hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán en Sinaloa y los hechos ocurridos en Culiacán, son consecuencia de una política pública equivocada, señaló el alcalde de Irapuato Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Comentó que este hecho no es el primero de este tipo, sin embargo si ha sido el más vistoso o de mayor proporción, pues en Guerrero y Michoacán, han desarmado al Ejército y las fuerzas federales, además de los asesinatos de policías.

Explicó que ellos provocaron que se desatara esta masacre en Culiacán, pues no es posible que lleguen a detener a un delincuente de tal calibre como lo es el hijo del 'Chapo' Guzmán, con una fuerza tan débil y tan poca preparación.

Recalcó que el verdadero hecho es que las autoridades que tomaron esta decisión son los responsables del caos ocurrido, a pesar de que los mexicanos puedan estar o no de acuerdo en que la situación hubiese sido peor sin la liberación.

Dijo que a final de cuentas, la opinión de los defensores de oficio de medios de comunicación y políticos, no pueden seguir achacándoles esta problemática a presidentes de administraciones pasadas como Fox, Calderón y Peña Nieto.

Señaló, que de seguir la inseguridad por este rumbo, se puede llegar a una situación de estado fallido.

El estado fallido no es hacerle frente al delincuente, el estado fallido no es tener una guerra interna (...) el estado fallido es no cumplir con la Constitución, es no cumplir con tus obligaciones y dejar que esto suceda”