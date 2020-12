Liberan a los “levantados” en anexo de Irapuato

Irapuato.- El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, confirmó que las dos personas que quedaban sin ser liberadas de las cuatro que fueron privadas de su libertad en el centro de rehabilitación ‘Principio de una vida’ (Prinuvi), fueron liberadas el día jueves.

Tenemos la información de que ya los cuatro regresaron, no tengo los detalles, lo que sí puedo confirmar es que los cuatro regresaron con bien”, mencionó Cortés Zavala

Dijo que los hombres se encuentran bien de salud y el personal del centro de rehabilitación fue quien avisó a la dependencia sobre que habían sido localizados y esto ocurrió el jueves 3 de diciembre.

Asimismo, explicó que sobre la petición de colocar botones de pánico dentro de los anexos, se hizo un recorrido en los diferentes centros y así poder verificar si los pueden instalar.

Sin embargo para tener un boton de panico hace falta una linea telefonica y no todos cuentan con ella o algunos tienen una línea telefónica de compañías que no son análogas y no es posible de esa manera, aquellas que cumplen con el requerimiento ya estamos en proceso de la instalación del botón de pánico, seguimos con las visitas hay un código de barras en cada uno de estos lugares”, refirió.