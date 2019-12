Liberan a presunto homicida de guardia del bar 'Mosquito'

Irapuato.- Juan Omar Ramírez Villegas, acusado por el asesinato de un guardia de seguridad del bar “Mosquito”, se encuentra libre.

Capturado en un gimnasio del Campestre por el crimen, ocurrido la noche del 28 de mayo de 2017, Ramírez Villegas recuperó la libertad gracias a un amparo.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

Christian Omar González, muerto a los 34 años, hubiera festejado ayer su aniversario de casado.

Su familia, dolida y angustiada por las carencias económicas, no tiene nada qué celebrar.

Yo los perdono, pero también tengo que ver por el futuro de mis hijos. Si yo llego a faltar, ¿qué va a ser de ellos?”, contó su viuda, Natalia, a un familiar cercano que lo compartió con am.

Su abogado señaló que por lo pronto no puede dar detalles de la audiencia en la que fue liberado el presunto asesino, hasta que se lleve a cabo una reunión que tendrán el próximo lunes con la Fiscalía General del Estado y los defensores del inculpado.

Juan Omar y su familia han ofrecido una compensación económica a la viuda, para que puede salir adelante y con ellas sus tres hijos.

En la reunión del lunes podría producirse un acuerdo, aunque no está clara cuál sería la situación legal del acusado de asesinato.

La síndica del Ayuntamiento Leticia Villegas Nava, tía del supuesto homicida, aseguró desconocer detalles del proceso.

No sé, no soy su mamá, o sea, yo creo que yo veo por mis hijos hasta que tienen 18 años, mis hijos tuvieron madre y bueno yo me encargo de los míos, de los demás no”, expresó.