Liberarían más permisos para taxis ejecutivos y verdes

León.- El presidente de la Comisión Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado, el diputado local panista, Rolando Alcantar Rojas, se pronunció por reformar la Ley de Movilidad para liberar los permisos a taxis de través de plataformas digitales y verdes.

Yo le apostaría, esa es mi propuesta, está a debate y a construcción, tenemos que verlo de manera integral con el Ejecutivo, usuarios, permisionarios, el resto de diputados, garantizando certeza (en el registro de los operadores, seguros en las unidades, tarifas accesibles) y que no hubiera una limitación de permisos ni para unos ni para otros”, opinó.

El legislador leonés sostuvo que el eje de toda propuesta debe ser el beneficio ciudadano.

Sé que de entrada me van a decir los que son concesionarios ‘pues si ahorita no sacamos dinero, si se liberalizan de dónde vamos a sacar’, pero el tema central no es el concesionario, es el usuario, aunque está relacionado pues tienen que obtener ingresos para prestar un servicio de calidad, pero sí tiene que darse una liberación”, apuntó.