Libran médicos doble batalla contra el Covid; así lo recuerdan en su día

Desde el año 1937, en nuestro país se estableció el 23 de octubre como Día del Médico en honor al Doctor Valentín Gómez Farías.

Guanajuato.- Más de cinco mil integrantes del personal de salud de Guanajuato se han contagiado de Covid-19, entre ellos médicos que de atender a los pacientes de la nueva enfermedad, incluso llegaron a ver su vida en riesgo.

La batalla fue más allá para miles de estos héroes y les generó un cambio de perspectiva de su profesión, que hoy se conmemora en México.

‘Valoro más ser médico’

“Cuando ya estaba intubado sí llegué a pensar en que ya me iba a morir. Ahí pedí a Dios por mí y que fuera lo que él quisiera. Ahora valoro más el ser médico”, confesó el traumatólogo Agustín Pedro Ramos Olmedo.

A sus 59 años y 34 de carrera como médico, el contagio de Covid-19 lo llevó a necesitar asistencia respiratoria y por ello “valoro mucho que exista gente que nos ayuda, yo nunca había estado enfermo”.

Los primeros pacientes de la enfermedad que vio el doctor Ramos fueron en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Llega uno a sentir miedo porque los pacientes llegaban casi ahogándose, como estoy en la noche en Urgencias, entonces ahí llegaba la gente con problemas respiratorios”.

En el Hospital General de León, donde también labora, veía cada vez más pacientes.

Pese a estar consciente de que su edad podría ser un factor de riesgo, continuó en la atención de pacientes.

Todo cambió el martes 16 de junio, “así como cualquiera, un día estás bien y al otro día amaneces cansado, ese fue mi primer síntoma. En cuanto me sentí mal me aislé”.

“No tenía ningún síntoma respiratorio, nada más estaba cansado y así duré una semana”. Decidió entonces hacerse la prueba y dos días después le confirmaron su diagnóstico.

Entonces, recordó a sus colegas muertos.

Me daba miedo cómo iba a reaccionar mi cuerpo, qué iba a pasar, qué consecuencias habría”, señaló.

El mismo día en que le confirmaron el diagnóstico, “más tarde sentí que me faltaba el oxígeno, los compañeros del Hospital General de León ya me habían dicho que checara mi saturación de oxígeno y si era menor a 85%, que acudiera”.

Así lo hizo. Confiaba en regresar a casa, pero le tocó la última cama disponible.

Estuvo tres días con mascarilla de oxígeno. “Ya después no me di cuenta pero me entubaron. Duré 15 ó 17 días intubado. Después de que me sacaron de terapia intensiva, duré cinco días más”.

A casi tres meses de salir del hospital, “todavía mis pulmones no están al cien, tengo cierta dificultad para hacer mis actividades y molestias musculares”.

Pero su gratitud hacia sus colegas es reiterada, además de que la experiencia le hizo replantearse la importancia y responsabilidad de su profesión.

‘Cuando te toca hay que hacerle frente’

Aquella noche en que el doctor Agustín Ramos ingresó al hospital, una de las personas que valoró su condición fue la doctora Alejandra Herrera Galvanes, y casi un mes después ella vivió una historia similar.

Tamaulipeca de nacimiento, pero radicada desde hace nueve años en León junto con su esposo y después con sus papás, Alejandra ha trabajado por seis años en el Hospital General de León.

Fue de las primeras en recibir a pacientes con síntomas de Covid-19 y durante cinco meses vio de cerca el crecimiento de la pandemia en León, pero también vio a los colegas contagiarse.

"Nos tocaba recibir alrededor de 15 ó 20 pacientes por turno, tomábamos todas las medidas necesarias en casa con el uso de cubrebocas, el no salir, pero sinceramente estamos expuestos”.

Cuando empecé con los síntomas no me sentía tan mal, pensé que se puede llevar de manera ambulatoria en casa y con los cuidados y tratamiento”.

El lunes 3 de agosto tuvo que ir al hospital.

Su expectativa era de una atención breve pero tras los resultados de la tomografía le pidieron quedarse en el hospital, ella misma la revisó y confirmó el diagnóstico.

Al día siguiente su padre también fue internado en el mismo hospital.

Sentía que me iba a morir. Pensé que si me intubaban no creía salir. Te pones a pensar todo lo que dejas, Obviamente tu familia, trabajo, amigos y demás”.

Después de 15 días ella y su papá fueron dados de alta, pero su madre había fallecido, la prueba fue más dura de lo que esperaba aquella noche de lunes que fue a recibir atención médica.

Pese a todo, su vocación se mantiene firme.

“Me siento afortunada, cuando te toca hay que hacerle frente”, pasó casi un mes para que volviera a su trabajo y pese al miedo, su convicción por su labor es más ahora.

Valoro más las cosas y trato de vivir cada momento como si fuera lo último. Se aprende a ser más humano, más empatico”, señaló.

MCMH