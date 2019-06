Líderes sindicales en Guanajuato viven con miedo tras asesinatos de colegas

León.- Lideres sindicales de Guanajuato demandan acciones más concretas para resolver los crímenes perpetrados contra el gremio, pues hasta la fecha no se ha detenido a responsables.

El líder de la empresa CROC en Guanajuato, Jacobo Cabrera Lara, manifestó que es ya preocupante el grado de inseguridad, pero sobre todo la impunidad a la que se ha llegado.

Si la gente que hace daño, que comete homicidio supiera que va a tener consecuencias graves se abstendrían. Desgraciadamente estamos en la puerta giratoria”, señaló el líder.

Lamentó la muerte del líder del ISSEG, Mauricio García Flores, así como la del líder petrolero, Gilberto Muñoz Mosqueda, secretario adjunto de la CTM Nacional, asesinado en mayo pasado.

Ni aunque denuncien

El ex secretario del Sindicato del IMSS, el doctor David Rogelio Pérez Velázquez , quien fue objeto de un atentado el pasado 16 de mayo, dijo que lamentablemente la impunidad es lo que ha generado una mayor violencia e inseguridad.

"Yo interpuse una denuncia penal. Hasta la fecha no tengo noticias de las investigaciones. Al parecer todo está archivado, pese a que se presentó un video del atentado que sufrí dentro de la clínica 51 del IMSS a mano armada”.

El médico añadió que se le ofreció seguridad personal porque teme por su vida, pero las autoridades judiciales, y del mismo IMSS han ignorado todo.

Por su parte el Consejero de Seguridad municipal y líder de taxistas, José Luis Guerrero Mendoza, lamentó que siga en aumento la inseguridad y la violencia.

José Gilberto Moreno Fuentes, Secretario del Sindicato Francisco Villa de la CTM, manifestó su preocupación por la inseguridad e impunidad que se vive, por lo que demandó acciones más concretas para devolver la paz y tranquilidad.

Sabemos que es difícil erradicar la inseguridad, pero si se puede combatir con los grupos de inteligencia. Ya es hora de actuar y se exigir resultados”, señaló el líder.

Por parte el líder de los abogados en el Estado, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, destacó que todo está fallando todo en materia de seguridad.

“Está fallando todo en materia de seguridad. Reconocemos el trabajos y el esfuerzo que se está haciendo, pero el resultado no se está dando. La estrategia no está siendo la adecuada. Las cosas no están caminando, seguimos con el mismo nivel de violencia. Debemos ser más propositivos para combatir la impunidad y la inseguridad que se vive en todo el estado”, señaló el litigante.

Lamentó la muerte del líder sindical y de un abogado Mario Ramírez Pérez, en la colonia Buenos aires.

