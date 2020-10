Ligan obra en Cefereso de Ocampo a empresa vinculada con García Luna

Ocampo.- La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan un contrato por más de 19 millones de dólares que el Gobierno de Felipe Calderón entregó a la empresa Nunvav Inc. para remodelar, capacitar y equipar el Centro Federal de Readaptación Federal (Cefereso 12) en Ocampo, Guanajuato.

Nunvav Inc. ha sido señalada como una empresa clave para la triangulación de recursos en el caso del ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien actualmente enfrenta un juicio en Estados Unidos por posibles nexos con el crimen organizado.

Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre los años 2012 y 2017, el Gobierno de México otorgó nueve contratos a dicha compañía por una cantidad de 390 millones de dólares, con fondos de la partida de Seguridad Pública y Nacional, y uno más por 270 millones de pesos, a través del presupuesto tradicional.

A través de un comunicado, la SHCP detalló que existe un contrato por un total de 19 millones 848 mil dólares, con una vigencia anual entre el 27 de julio de 2012 y el 27 de julio de 2013, que presenta adeudos vigentes de pago por 5 millones 954 mil 400 dólares, es decir, 30% del monto total.

“Derivado de la revisión de la documentación de este contrato, que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Dirección General de Administración (DGA) del área de Prevención y Readaptación Social (RPS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se encontraron potenciales irregularidades en la administración del contrato y procedimientos de pago”, abundó la Secretaría

En la DGA no existe evidencia de los trabajos realizados y ya pagados al proveedor. En el contrato y su anexo técnico no se especifican los componentes del sistema integral, ni los alcances de las capacitaciones técnicas y operativas. En minuta incompleta se exponen diversas razones que impedían concluir los trabajos durante la vigencia del contrato; sin embargo, no existe convenio modificatorio”, detalló la SHCP.