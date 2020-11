Listo operativo para la Expo Agroalimentaria

Irapuato.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato tiene listo el operativo para la edición XXV de la Expo Agroalimentaria Guanajuato, señaló el Secretario, Pedro Cortés Zavala, quien indicó que también habrá presencia en zona de hoteles y restaurantes.

La expo iniciará el próximo martes 10 de noviembre y durante cuatro días de eventos ofrecerá maquinaria, tecnología e insumos para el campo, este año al 50% de su capacidad y tratando de cumplir las medidas sanitarias ante la pandemia del Covid-19.

El Secretario indicó que estarán a cargo de la seguridad en el área de ingreso estacionamientos, para evitar robo de vehículos o pertenencias y cristalazos, además de que vigilarán las zonas stands de ventas y maquinaria.

Ya tuvimos reuniones previas con el Patronato y también la semana pasada acordamos algunas acciones, en una reunión que tuvimos con Fuerzas del Estado, Guardia Nacional y la Secretaría, para estar trabajando de manera conjunta”, refirió.

Recomendó a los asistentes respetar las medidas, no llevar a niños al evento y al dejar sus vehículos revisar que estén bien cerrados, apagados, colocar el bastón de seguridad y no dejar objetos de valor al interior, a fin de que no se pongan en riesgo.

Cortés Zavala señaló que aunque habrá menos visitantes que en años pasados, se mantendrá el operativo vial sobre la carretera federal Irapuato-Abasolo, para controlar el tráfico vehicular.

Estarán trabajando para estar acelerando la circulación de los vehículos, también el operativo se extiende a la zona hotelera y zona restaurantera, para que los visitantes puedan estar de manera segura en el municipio”, refirió.

Asimismo, dijo que la revisión de medidas sanitarias a los visitantes de la expo estará a cargo del propio Patronato para el Desarrollo Agropecuario (PDA), que organiza este magno evento.

Ellos estarán tomando la temperatura, viendo que respeten la sana distancia al ingresar, que todos traigan su cubrebocas (...) nosotros sólo estaremos a cargo de la seguridad”, finalizó.

