Llama Municipio a mantener medidas preventivas ante pandemia

Celaya.- El secretario del Ayuntamiento, Roberto Hugo Arias, invitó a los celayenses a no bajar la guardia ante la pandemia por el Covid-19, y señaló que hasta que sea un hecho el cambio de semáforo, se podrá pronunciar una declaración de cómo se estará manejando este cambio.

Luego de que se diera a conocer un tentativo cambio en el semáforo en Guanajuato por las autoridades de salud, en donde los primeros días de octubre serían cruciales para realizarlo, el Secretario del Ayuntamiento expresó que aún no es un hecho, y que se debe seguir con las mismas medidas.

Lo primero es que no nos podemos adelantar a algo que todavía no ha ocurrido, las autoridades sanitarias estatales lo vieron como una posibilidad, todavía no toman una determinación, y dijeron que se podría ver en los primeros días de octubre, hasta que no ocurra esto en el estado, que las autoridades sanitarias no tomen una decisión, nosotros invitamos a la gente que no baje la guardia y seguir con las medidas de salud que necesitamos, porque han continuado los casos de coronavirus”, dijo.