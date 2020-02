Llaman a preocuparse por la influenza en el País, más que el coronavirus

Guanajuato.- Llama especialista a preocuparse por la influenza que este año ha provocado 180 defunciones y 3 mil 798 casos en todo el País, y no por virus que todavía no llegan a México como el coronavirus.

A veces nos preocupamos mucho por virus que no han llegado a nuestro País y no nos preocupamos por virus que sí están matando a nuestra gente, me parece increíble y hasta un crimen que haya gente que todavía está falleciendo por una enfermedad que es prevenible por una vacuna.