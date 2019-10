Llega Natgas a León para ofrecer gas natural vehicular

León.- La empresa mexicana Natgas llegará a León para invertir 160 millones de pesos en cinco estaciones que ofrecerán gas natural vehicular.

Josué Hernández Tapia, director general de la marca que surgió como un emprendimiento en 2012 en la ciudad de Querétaro, comentó que actualmente suman 13 mil clientes, 12 estaciones y generan empleo a al menos 160 personas, más su gente en áreas administrativas.

Añadió que al contar con la aprobación del gobierno para ofrecer gas natural al transporte público de la ciudad en Querétaro se sumaron inversionistas institucionales e inversionistas de impacto social “a una idea que es ecológica, económica y segura”.

Explicó que Natgas no es una estación de gas LP y tampoco de gasolina, “no contamos con almacenamiento, una de las limitantes que tenemos para ubicarnos es que exista red y en el caso de León hay solamente ciertas zonas con red”.

Hernández Tapia, mencionó que su servicio es como si conectaras el servicio a una casa o comercio, “nos conectamos a la red y lo que expendemos es lo que jalamos de la red, no tenemos almacenamiento, es una de las ventajas, y de los puntos que es mucho más seguro que una gasolinera o estación de gas LP. El gas natural en caso de fuga se disipa rápidamente al ambiente”.

En cuanto a su plan en León, compartió que desde hace un año vienen trabajando con el Gobierno municipal para que su objetivo sea la conversión vehicular de las unidades de uso municipal y transporte público.

Añadió que su objetivo inicial es el transporte público y en Querétaro actualmente 70% del parque vehicular de servicio de transporte urbano y taxis utilizan el gas natural, en caso de que la respuesta fuera similar a lo sucedido en Querétaro, esperan que en un par de años puedan llegar a ser 3 mil unidades entre taxis, transporte urbano y unidades de plataformas como Uber.

Además de llegar a León, en su plan está el llegar a Monterrey posteriormente.

Por último en cuanto a permisos en León, dijo que están en proceso de cubrir en su totalidad, por ahora ya hay avances en dos de sus cinco estaciones que pretenden instalar.

No nos vamos a saltar nada, sabemos que hacemos las cosas bien, no generamos impacto negativo, no ponemos en riesgo a los vecinos, y no vamos a irnos por ningún atajo, simplemente, es el municipio que más nos ha costado entrar en todo México, porque han hecho las cosas bien, hemos trabajado tan a fondo con Municipio y Desarrollo Urbano en tener bien soportado el nuevo giro”, señaló el director.