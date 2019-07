Llega hotel de lujo a San Miguel de Allende

Nueva York.- La secretaria de Turismo de Guanajuato, Teresa Matamoros, informó que San Miguel de Allende será sede de un nuevo hotel de lujo.

Una nueva sede de The Chatwal abrirá sus puertas en San Miguel de Allende.

The Chatwal es una marca de hotel que opera en Estados Unidos y es un ícono de Nueva York, ubicado en el corazón de Manhattan.

El concepto del desarrollo es mixto de 65 cuartos de hotel y residencias con servicios de hotel en la salida a la presa.

Abriría en 2020

El hotel está proyectado para abrir sus puertas en el 2020.

Una comitiva de gobierno se reunió con el CEO de la cadena e inversionistas y se podría abrir para finales de 2020.

Este sería el primer hotel de la marca en Latinoamérica, pero su plan de expansión incluye varios proyectos de 2020 a 2022.

Para 2021 se proyectan las aperturas de The Chatwal Maaga, en las Maldivas y The Chatwal Valle De Guadalupe, en Baja California. Y para el 2022 está planeada la apertura de The Chatwal Lodge, también en Nueva York.

También están en pláticas con la cadena de lujo St Regis para una posible apertura, según Pável Hernández, presidente de la comisión de Turismo de Guanajuato.



