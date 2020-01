Llegan a bar y disparan a todos; matan a estudiante y lesionan a 17

Celaya.- Diecisiete personas lesionadas y dos fallecidas fue el saldo de un ataque armado al interior del bar “La Shula”, en Celaya.

Los fallecidos fueron identificados como José Israel Acevedo Téllez y Thelma Meza, de 26 años de edad, esta última se supo que era estudiante del Tecnológico de Roque y laboraba en el bar como mesera desde hace algunos meses.

El ataque ocurrió poco antes de las 2 de la mañana del domingo en el bar ubicado en el bulevar Adolfo López Mateos, la avenida principal de la ciudad, enfrente de las instalaciones que ocupaba la agencia Ford y que cerró en septiembre después de que fuera rafagueada por un grupo armado para cobrarle derecho de piso.

Testigos afirmaron que fueron al menos seis sujetos armados quienes llegaron al bar en dos camionetas. Al bajar de sus unidades comenzaron a disparar contra la fachada y las personas que estaban afuera.

Amagaron al vigilante de la puerta e ingresaron cuatro de los seis “tiradores”, y abrieron fuego en todas direcciones para después salir corriendo y huir, sin que se supiera qué rumbo tomaron.

Fuentes cercanas al caso señalaron que dentro del bar se localizaron más de 500 casquillos percutidos de armas cortas y largas.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, quienes hallaron a varias personas con heridas de bala tanto adentro como fuera del establecimiento, por lo que solicitaron ayuda de todos los socorristas disponibles.

Elementos de Cruz Roja que acudieron al llamado atendieron a un total de 10 personas en el lugar, de las cuales dos, un hombre y una mujer, ya habían fallecido.

Los sobrevivientes fueron enviados a diferentes hospitales de la ciudad. Esto fue corroborado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de un comunicado de prensa.

Fuentes policiacas señalaron que nueve personas más llegaron a recibir atención médica a varios hospitales por su propios medios, de los cuales cuatro fueron reportados graves de salud.

Policías municipales junto con Fuerzas del Estado y la Guardia Nacional se encargaron de resguardar la zona para que peritos y Agentes de Investigación Criminal realizaran las primeras investigaciones.

Hasta el cierre de la edición autoridades no dieron mayor información al respecto.

La muerte de Thelma Meza, una joven estudiante del Tecnológico Nacional de México campus Roque, en el ataque al bar “La Shula” causó indignación.

A través de redes sociales amigos y celayenses expresaron su dolor e impotencia ante los hechos, y condenaron la inseguridad que se vive en la ciudad.

En Celaya no puedes ir a tomarte una copa a un bar, porque llega un comando a rafaguear. No puedes ir a tomarte un café porque llegan a robar a todos los clientes. No te puedes ir a trabajar a gusto porque llegan y te quitan la vida. Descansa en paz, Thelma Meza”, publicó una amiga a través de Facebook.