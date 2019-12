Llevan hasta a la FIL peticiones de seguridad a rector de la UG

Guadalajara.- La comunidad estudiantil de Guadalajara se unió a los guanajuatenses por los casos de acoso sexual y asesinatos a estudiantes de la Universidad de Guanajuato y a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara llevaron las peticiones al rector de la casa de estudios, Luis Felipe Guerrero Agripino.

#EnVideo | Así fue la movilización que las feministas realizaron al interior de la @FILGuadalajara

Vía @Eli_RChavarria



(5/5) pic.twitter.com/pDHGInFzQp — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) December 7, 2019

Más de 200 mujeres se organizaron para realizar el performance "Un violador en tu camino" dentro de las instalaciones de la FIL y aprovecharon para exigir a al Rector guanajuatense que atienda las peticiones de las Abejas.

Guerro Agripino acudió a la FIL de Guadalajara para una presentación editorial que él coordinó, relacionada con temas de justicia penal.

#EnVideo | Así fue la movilización que las feministas realizaron al interior de la @FILGuadalajara

Vía @Eli_RChavarria

(2/5) pic.twitter.com/iBWDWCPG7U — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) December 7, 2019

La marea de pañuelos verdes generó un fuerte eco en la FIL. Medios internacionales y nacionales cubrieron el performance, al igual que parte del público se reunió.

No va a existir rincón en donde no nos puedan escuchar pic.twitter.com/r2DkKAMx9A — Ijsegura (@ijsegura1) December 7, 2019

Durante 10 minutos lanzaron consignas como "La Universidad es feminicida", "Ni una abeja más", "Me cuidan mis amigas, el Estado no me cuida", "Señor, señora no sea indiferente", "Se mata a las mujeres en la cara de la gente y "Ni una más, ni una más, ni una asesinada más", entre otras

Al finalizar el performance recorrieron los pasillos de la Feria, hasta llegar al stand de la Universidad de Guanajuato, y exigieron justicia.