León, Guanajuato - Las lluvias en Guanajuato aún son pocas y pese a los aguaceros y daños que se han ocasionado en varios puntos del Estado, aún hay escasez y sequía en los 46 municipios.

Así lo informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues la precipitación promedio histórica en Guanajuato es de poco menos de 600 mm. La Conagua reporta que en el 2000 se tuvo un acumulado de 592 mm; en el 2005 de 605 mm y en el 2018, el año en que más llovió, el promedio fue de 621 mm.

Sequia en Guanajuato: todo el estado sufrirá escasez de agua este 2021

La lluvia se mide en milímetros de agua, o litros caídos por metro cuadrado, es decir, un milímetro de agua de lluvia equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado.

Este año van 153 mm. Los principales embalses casi se secaron y su recuperación es muy lenta.

La Conagua informó que casi todas las presas siguen a un bajo nivel.

La más grandes de la entidad, Solís, con capacidad para almacenar 800 millones de metros cúbicos, está al 62%; el Lago de Yuriria a un 13%.

La presa Allende, al 27%; El Palote, en León, al 28%; Peñuelitas, en Dolores Hidalgo, al 7%; y la presa de la Purísima, al 44%.

La presa de Tepuxtepec en Michoacán y los límites con Guanajuato y Estado de México está a un 87%, dado que está captando toda el agua del valle de México.

Se secan presas de Guanajuato y hay riesgos por aguas con metales

En el campo hay esperanza de que haya tiempo para que la situación mejore y se logre una mayor producción de los cultivos básicos, principalmente en granos como maíz, sorgo y hortalizas.

En León el nivel de lluvia este año es todavía escaso, pero los aguaceros que han caído

Explica que el maíz requiere un promedio de 5 mm diario de agua para su desarrollo, “por lo que va bien mientras no deje de llover poquito y constante; el maíz va bien, porque lo más difícil es cuando nace y el crecimiento”.

No ha llovido parejo, pues hay zonas con más acumulado que otras, de acuerdo a los reportes de Sapal la zona donde más ha llovido es en oriente, por el rumbo de la Ibero, y El Carmen, mientras que en la zona centro es menor.

Grupos ecologistas han aprovechado las recientes lluvias para llevar a cabo programas de reforestación.

Erika Hernández, coordinadora del programa de reforestación de ZKW Grupo, dijo que en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado (SMAOT) han llevado a cabo la plantación de 240 arbolitos en 2 mil metros cuadrados en la zona ecológica de la presa de La Purísima.

Hizo énfasis en que no sólo es plantarlos, sino su cuidado.

La productora agrícola y ex dirigente de la CNC, Teresa Gutiérrez Hernández, dijo que no ha llovido lo que esperaban.

“Tardó mucho en llegar la lluvia, y ha llovido ‘pinto’, disparejo, por zonas; en Santa Ana y sus alrededores ha llovido mucho, apenas, a estas alturas, estamos sembrando algunas parcelas, pero esperamos que se componga en lo que resta de este mes y agosto, que son los meses de más lluvia del año”, añadió.

La directora de Gestión de Medio Ambiente, María del Carmen Mejía Ávila, dijo que aprovechan estas lluvias, para iniciar programas de reforestación en zonas de la ciudad.

Una de ellas es el Parque de Chapalita, donde este domingo un grupo de vecinos y ecologistas encabezados por José Luis Palacios, llevará a cabo la plantación de diversas especias nativas.

El también ecologista Ricardo Ibelles, dijo que el estrés hídrico de los últimos años ha afectado el medio ambiente.

Las plantas y árboles se vuelven más propensos a afectaciones de plagas; si no llueve, los acuíferos no se recargan y entonces padecemos de falta de agua. Si no hay agua, no hay alimentos”.