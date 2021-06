Llegan lluvias a Celaya y temen por inundaciones en la Campo Azul

Celaya, Guanajuato.- Vecinos de la colonia Campo Azul señalaron que con las lluvias del domingo y lunes algunas calles se inundaron, y ya que las alcantarillas están muy pequeñas temen que vuelva a suceder.

Comentaron que el domingo llovió de tal manera que el agua no se iba por las coladeras, y que el lunes parte del agua aún seguía.

Las calles estaban todas inundadas, y es que las coladeras están muy pequeñas, no alcanza a irse toda el agua, todavía ayer estaban los charcos enormes” comentó José Luis, vecino del lugar.

Este martes, se pudo observar que en algunas calles sin pavimentar todavía había charcos de gran tamaño y en algunas paredes y locales la marca de agua era bastante grande.

Nos da miedo que las aguas sigan cayendo, eso no tiene nada de malo, más bien que el agua no se vaya, porque si sigue lloviendo como fue el domingo, nos vamos a inundar”, externó Carmen, vecina de la colonia.

Otro vecino comentó que no solo es el tamaño de las coladeras, sino que la misma gente al ir tirando la basura en las calles hacen que se tape, siendo una tarea de todos.

También lo que pasó es que la gente barre y no recoge la basura o la tiran por donde sea, eso hace que se tapen las coladeras, y eso sí, cuando llueve pues claro que no se va a ir el agua, debemos ser más conscientes y al menos recoger o no tirar basura, porque como ya vimos, en cualquier momento nos llega al agua y peor si se mete a las casas”, comentó.