Lo despojan de su camioneta cuando esperaba paso del tren en Celaya

Celaya.- Un hombre fue despojado de su camioneta a la altura de la Plaza Galerías Celaya, frente a la Plaza 201, cuando esperaba el paso del tren.

Yo estaba esperando a que terminara de pasar el tren. Cuando terminó estaba por arrancar, pero en eso escuché que golpearon el cristal y vi un cuate que pensé que era de los que piden dinero; no le hice mucho caso, bajé la mirada y volví a escuchar otro golpe pero ahora en el cofre y fue cuando vi a otro cuate que me estaba apuntando con la pistola y me gritó que me bajara, que si no me mataba. Entre que no sabía qué pasaba y que no reaccionaba completamente, agarré el volante e iba a acelerar pero escuché que echó un tiro al aire y ahí lo que hice fue tratar de agarrar mi celular; abrí la puerta y en eso el que estaba junto a la ventana se metió y me pegó en la mano para que soltara el celular y él lo agarró y pues ya me bajé”, comentó el afectado, quien prefirió omitir su nombre.