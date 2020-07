‘Lo trataron como perro’: familiares de enfermero denuncian que policías lo golpearon

León, Guanajuato.- Familiares de un enfermero que labora en el Hospital De Especialidades Pediátrico León denunciaron que fue agredido y detenido arbitrariamente por agentes de la Policía Municipal.

Aseguraron que los oficiales también amenazaron a los familiares y compañeros del trabajador de la salud.

Los hechos se registraron alrededor de la 1:30 de la mañana de este jueves cuando un vehículo particular arribó al Hospital Pediátrico ubicado en el bulevar Juan Alonso de Torres, varias personas descendieron y exigieron que se atendiera a un hombre que presentaba problemas para respirar, aunque al llegar ya no contaba con signos vitales, según narraron testigos.

Los trabajadores del hospital les comentaron a los acompañantes del fallecido que ya no podían hacer nada al respecto; sin embargo aseguran que los civiles comenzaron a agredir al enfermero verbal y físicamente.

Los familiares de la persona salieron del hospital y ya los esperaban varias patrullas de la Policía Municipal entre las que se encontraban las unidades 543, 627, 614 y 564.

Los elementos de seguridad pública afirmaron que la persona que falleció era policía, aunque esto aún no ha sido confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública de León.

Familiares del enfermero que se identificó como Michelle García, señalan que policías los golpearon y después lo arrestaron acusándolo de negar la atención médica.

En medio de una fuerte lluvia Michelle fue trasladado en la parte trasera de la unidad 543. Los policías lo llevaron a la delegación norte de Cepol en León y desde entonces no lo han vuelto a ver.

Familiares de Michelle acudieron a la delegación para saber la situación legal; sin embargo, no se les ha permitido tener contacto, se les ha negado la información y aseguran que han sido amenazados por los efectivos municipales.

Lo trataron como perro", relató Arturo García, hermano de Michelle, "Ellos no podían hacer nada, es un hospital Pediátrico es para niños y no para adultos. Y se le dio el servicio, pero no tenía signos la persona".