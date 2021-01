Localizan a joven desaparecida en Irapuato; fue víctima de secuestro virtual

Irapuato.- Gracias a la implementación del programa ‘Vivo Segura Irapuato’, elementos de la Policía Municipal rescataron la mañana de este jueves a una joven que fue víctima de un secuestro virtual.

La joven fue ubicada en un hotel de la calle Guillermo Prieto, en donde se hospedó con engaños desde el pasado miércoles 13 de enero.

De acuerdo con la información recabada por los policías municipales que acudieron a atender dicho reporte, la joven de 23 años salió de su casa cerca de las 6:00 de la tarde, pero ya no regresó.

Este jueves 14 de enero la policía municipal tuvo el reporte de la no localización de la mujer, lo que activó el protocolo de búsqueda, con lo que pudo ser ubicada en las instalaciones de este hotel y puesta a salvo.

El secuestro

Al salir de su casa, la joven comenzó a recibir llamadas intimidantes, por lo que decidió, como se lo exigían, quedarse en un hotel, sin tener comunicación con sus familiares.

Tras su no localización, personas no identificadas se pusieron en contacto vía telefónica con la familia, para exigir el depósito de dinero, mismos que al no tener respuesta, se pusieron en contacto con la joven para exigirle que llamara a su familia y pedirles que pagaran el “rescate”, pero finalmente decidió denunciar el hecho, para recibir ayuda.

Personal del Centro de Atención a Víctimas (CAV) se trasladó al hotel para brindar el apoyo y darle acompañamiento al momento de interponer su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

MCMH