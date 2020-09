Localizan cuerpo con 20 heridas dentro de una vivienda en Zona de Oro II en Celaya

Celaya, Guanajuato.- Con más de 20 heridas en el cuerpo fue encontrado por sus familiares un hombre al interior de una vivienda en la colonia Zona de Oro II.

El hombre, quien no ha sido identificado, fue encontrado minutos antes de las 2 de la tarde, en una casa de la calle Rubidio.

Con un portón de color amarillo, la Policía Municipal cerró con cinta hasta que llegaron Agentes en Investigación Criminal.

Cuando los agentes ingresaron al inmueble observaron el cuerpo de un hombre, tirado boca arriba y de una edad aproximada a los 50 años.

A simple vista presenta varias heridas en el abdomen y tórax.

Son más de 20 pequeños cortes y moretones los que se le alcanzan a apreciar.

A un lado el cuerpo se observa un directorio y desorden en la habitación donde fue encontrado.

El Ejército Mexicano resguardó varios puntos de la avenida Oro.

La movilización policial llamó la atención de los vecinos, quienes mencionaron que no vieron algo raro en esa casa.

No escuchamos nada y mi hija me dijo que estaban los militares. Cuando salí me dijeron que había un muerto", dijo una vecina.