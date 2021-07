León, Guanajuato.- Los masones no hacen ritos satánicos ni su objetivo es la destrucción de la Iglesia Católica, afirmó el presidente de la Conferencia de Grandes Logias Masónicas del país, Ismael Gutiérrez Loera.

ADEMÁS: Detiene Arquidiócesis ataques contra masones en Guanajuato

En una entrevista exclusiva con AM sobre el Congreso que se lleva a cabo en el Parque Guanajuato Bicentenario, aseguró que se ha difundido desinformación en redes sociales, principalmente por grupos católicos que los señalan como un grupo satánico.

Los masones no practicamos nada fuera de la ley. No practicamos nada que tenga que ver con demonios, diablos, satanases o como les llamen quienes les quieran llamar así. En internet no va a encontrar nada de la masonería que no sean cosas positivas”.

¿Practican algún rito satánico?

“No, les llamamos rituales porque somos una Asociación que tiene 300 años de antigüedad. La Iglesia le llama ritual a la Misa, nosotros le llamamos ritual a la reunión de Asamblea, pero nada tiene que ver con cuestiones con invocaciones al diablo”.

¿Por qué se les ha satanizado?

“La masonería es un tema tabú en México, donde hemos tenido un vaivén entre liberales y conservadores, y esto nos ha llevado a que la Iglesia Católica, que está dentro de los conservadores, y los masones dentro de los liberales.No somos antagónicas, porque cualquier religión o partido político y cualquier forma de pensar es bienvenido”.

¿Históricamente cual es la relación con la Iglesia?

“Históricamente nos han querido hacer pelear, se ha pretendido que Iglesia y masones somos antagónicos. A lo mejor cuando Benito Juárez tomó la decisión de que soberanamente México pudiera tener la posibilidad de dejar de lado las influencias extranjeras y quitarle un poquito del gran patrimonio económico que tenía la Iglesia, le quitó bienes que no les gustó y de ahí nos satanizaron”.

¿El presidente Andrés López Obrador (AMLO) es masón?

“No tengo la seguridad, pero él maneja muchos de los términos que nosotros manejamos, pero de manera igual que las Iglesias de México”.

¿Ha cambiado la masonería de Benito Juárez a la actual?

“La masonería de ese tiempo era una, ahora es otra. No podemos andar cargando con muertitos de hace 200 años, cuando la Iglesia le quitó bienes a la Iglesia. Hay un tabú, una desinformación y falta de cultura en torno a la masonería.

¿Están peleados con la Iglesia Católica?

“No estamos peleados con nada, ni estamos contra las costumbres de ninguna religión; yo soy catolica, creo en Dios, porque para pertenecer a la masonería tienes que creer en un ser supremo, tener una religión, porque si no te vas a creer Dios como masón”.

¿No es una afrenta para los católicos realizar un congreso frente a Cristo Rey y en el parque Guanajuato Bicentenario donde el Papa Benedicto XVI presidió una misa?

“El Parque es un recinto público donde cabemos todos, aunque hubiera estado el Papa; en México hay laicismo. Hay lugares de culto como Cristo Rey, determinado por la Iglesia, donde no iremos, nosotros tenemos los nuestros”.

¿Cuántos templos masónicos hay en Guanajuato?

“Hay tres templos masónicos en León, en Guanajuato otro más”.

¿Qué llamado haría a los grupos católicos?

“Que sean reflexivos, que apliquen las enseñanzas que les piden en las escrituras, que es el amor fraternal, el amor al prójimo, que no vayas a violentar nada y que traten de ser un buen ciudadano... no venimos a destruir nada, no vamos a ir a Cristo Rey ni hacer nada negativo”.

MCMH