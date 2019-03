Logra Alcaldesa apoyo federal con elementos y recursos para Salamanca

Guanajuato.- La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, se reunió ayer con autoridades federales para pedir respaldo en materia de seguridad, aseguró el coordinador de diputados de Morena, Ernesto Prieto Gallardo.

El legislador reprochó que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, condicione el apoyo al municipio a la firma de un convenio y dijo que por ello se gestionó el acercamiento con el Gobierno Federal.

Sostuvo que en la reunión se comprometió apoyo con elementos y recursos para el municipio. El encuentro fue con la subsecretaria de Seguridad Pública, Patricia Bugarín.

"Es muy lamentable que el gobernador Diego Sinhue, decía, amenazaba a mi alcaldesa Beatriz Hernández, la amenazaba de que si no firmaba el convenio del Mando Único, o no actualizaba iba a perder los recursos federales destinados a Salamanca y otros. Primero decirle que no tiene porque amenazarlo, segundo que es su obligación como Gobernador del Estado apoyar a los municipios en materia de seguridad", dijo.